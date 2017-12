Wie wäre es mit einem guten Stück Torte oder Gebäck mit einer schönen Tasse dampfenden Kaffees oder Tee? In unserer Fotogalerie präsentieren wir eine kleine Auswahl von Cafés mit Kuchen und all den anderen süßen Köstlichkeiten aus eigener Herstellung.

Wo die Cafés zu finden sind, was sie so speziell macht und wann sie geöffnet haben, lesen Sie in unserer aktuellen Printausgabe (MZ 920 vom 21. Dezember) sowie im E-Paper.

E-Paper: die Printausgabe der MZ auf PC, Tablet und Smartphone