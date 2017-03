Burger-Expansion in Palma: Lizenz für McDonald's auf der Plaça d'Espanya

Die Expansion der Fastfood-Ketten auf Mallorca geht weiter: So soll in zentraler Lage auf der Plaça d'Espanya in Palma eine McDonald's-Filiale entstehen, und zwar direkt neben der Niederlassung von Konkurrent Burger King.

Die Baugenehmigung durch die Stadtverwaltung für das Lokal mit der Nummer drei ist nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bereits erteilt. Eingegangen war der Antrag im Juni vergangenen Jahres, er musste aber mehrfach nachgebessert werden.

Ebenfalls vertreten auf dem Platz, der dem Zentralbahnhof gegenüberliegt, ist der Schnellimbiss Kentucky. Während in den vergangenen Jahren zunehmend Traditionslokale in der Innenstadt schließen mussten, sind zunehmend Geschäfte großer Textilunternehmen und Franchise-Lokale eröffnet worden. /ff