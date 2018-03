Mallorca kürt die "weltbeste" Ensaimada

Wer die weltbeste Ensaimada auf Mallorca essen will, muss nach Llubí fahren. Das zumindest ist das Ergebnis der zweiten Weltmeisterschaft im Backen der traditionellen Schmalzschnecke zum Balearen-Tag, die am Donnerstag (1.3.) im Parc de la Mar in Palma de Mallorca ausgetragen wurde. Gewonnen hat die Bäckerei Gelabert aus dem Dörfchen im Inselinnern.

Immerhin zehn Bäckereien von Mallorca und Menorca waren angetreten. Bewertet wurden die Teigschnecken von einer neunköpfigen Jury nach Kriterien wie Geschmack, Aroma, Konsistenz, Fettgehalt oder Präsentation. Als Gewinn gab es für den ersten Sieger eine Tonne Mehl. Auf dem zweiten Platz landete die Bäckerei Can Seguro aus Muro, auf dem dritten Platz die Pastisseria Real aus Palma de Mallorca. /ff

