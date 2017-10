Fosh: Plankton ist total angesagt

Marinierter Seebarsch an einem Gelee aus Plankton. Foto: MFRG

Im Restaurant Marc Fosh gibt es ein Gericht auf der Karte, das bei unseren Gästen überaus beliebt ist und sich zu einem weiteren Klassiker unseres Hauses entwickelt. Es ist ein frisches, gesundes, mediterranes Gericht: marinierter Seebarsch an einem Gelee aus Plankton, serviert mit Sóller-Garnelen, Carpaccio und einer Grüne-Tomaten-Hagebutten-Konsommee. Das Plankton verleiht dem Gericht den Geschmack des Meeres und ist einzigartig innovativ, für Chefköche ist es eine der angesagtesten Zutaten 2017.

Es war Ángel León, der planctón marino erstmals in die Gastronomie einführte. Das Ergebnis seiner ständigen Suche nach neuen Geschmacksrichtungen und seiner Liebe zum Meer. Bekannt als der „Koch des Meeres", begann Ángel León in seinem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Aponiente in Südspanien die Welt der Mikroalgen zu erforschen.

Er verbündete sich mit dem Unternehmen Fitoplancton Marino S.L. in Cádiz, welches seine Leidenschaft für das Meer und den Reichtum, den es zu bieten hat, teilt und mittlerweile das einzige Unternehmen in Europa ist, das Plankton anbaut und vertreibt. Kochkunst und Wissenschaft haben sich vereint und ein neues Produkt erschaffen. Ein 100 Prozent natürliches, gefriergetrocknetes Pulver, welches Saucen, Marinaden, Pasta, Reis und vielen anderen Gerichten einen unnachahmlichen Geschmack verleiht. Ich habe sogar eine Plankton-Eiscreme ausprobiert!

Leider ist Plankton sehr teuer und noch nicht ohne Weiteres erhältlich, aber Sie sollten das Seebarsch-Rezept unbedingt ausprobieren. Es schmeckt wunderbar mit gerösteten Paprika, Zitronen-Confit und Kapern. Wenn Sie etwas Plankton-Pulver bekommen, mixen Sie es vor dem Marinieren mit Salz und Zucker. Spirulina ist auch eine gute Alternative.

Das Rezept: Marinierter Seebarsch-Salat mit Paprika, Zitronen-Confit und Kapern