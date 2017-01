Auch beim Wein schreiben die Balearen Rekorde

Bei so einer üppigen Produktion, kann der Wein auf der Insel ruhig großzügig eingeschenkt werden. Foto: Nele Bendgens

Die Weinproduktion boomt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln: Im Jahr 2016 wurden erstmals mehr als sechs Millionen Liter produziert. Das sind 10,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz schwieriger klimatischer Bedingungen wurden 9.318 Tonnen Trauben gekeltert, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Die durchschnittliche Produktion pro Hektar betrug 5.897 Kilo Trauben.

Der Großteil des hier produzierten Weins war mit 44,5 Prozent Rotwein. Weißwein hatte einen Anteil von 30,6 Prozent der Produktion, Rosé fast 25 Prozent.

Weine mit geschützter Herkunftsbezeichnung machten 49 Prozent der Produktion aus. Die D.O. Binissalem produzierte 1,3 Millionen Liter)und steigerte die Herstellung um 3,56 Prozent. Das ist besonders bemerkenswert, da im vergangenen Jahr die Anbaufläche dieser Weine um 4,17 Prozent verringert wurde. In der D.O. Pla i Llevant waren es 16.432 Hektoliter (oder 1,6 Millionen Liter), 14,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Produktion von Landwein machte mehr als drei Millionen Liter aus.

Insgesamt ist die Weinproduktion auf den Balearen zwischen 2006 und 2016 um rund 25 Prozent gestiegen. Vor zehn Jahren betrug die Produktion 45.867 Hektoliter. /pss