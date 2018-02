Jahrmarkt Fira del Ram beginnt am 24. Februar

Auf dem Kirmesplatz in Son Fusteret in Palma de Mallorca hat der Aufbau für den jährlich in den Wochen vor Ostern stattfindenden Jahrmarkt Fira del Ram begonnen. In diesem Jahr öffnet der Rummel am Samstag (24.2.). Bis einschließlich Sonntag (15.4.) finden die Besucher hier Riesenrad, Fahrgeschäfte, Losbuden und Leckereien.

Das Veranstaltungsgelände umfasst rund 45.000 Quadratmeter. An gewöhnlichen Wochentagen öffnen die Buden nachmittags. An Wochenenden öffnet die Fira del Ram auch am Vormittag. /tg