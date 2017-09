Tapas-Messe TaPalma 2017 findet erst im November statt

Die Tapas-Messe TaPalma in Palma de Mallorca. Foto: Veranstalter

Die Tapas-Messe auf Mallorca finden in diesem Jahr später statt: Die leckeren Häppchen der TaPalma gibt es vom 15. bis 19. November in Palma de Mallorca . Eigentlich sollte die Messe bereits im Oktober stattfinden, doch man wolle zur Belebung der Nebensaison beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter vom Donnerstag (29.9.).

Man wolle nicht nur lokales, sondern auch Spanier vom Festland und Ausländer zu einer Zeit in die Lokale locken, wenn dort saisonbedingt weniger los sei. Zudem sei eine Reihe von Neuigkeiten im Angebot, um die TaPalma attraktiver zu machen. Wie im vergangenen Jahr seien auch wieder Cocktails im Angebot.

Bei der TaPalma beteiligen sich mehrere Dutzend Lokale, die auf verschiedenen Routen entdeckt werden können. Jedes Restaurant kreiert spezielle Tapas, unter denen die Teilnehmer dann alljährlich einen Sieger küren. /ff