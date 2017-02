Christian Mark: Ein Mann, ein Stück, drei Aufführungen

Es ist die Geschwindigkeit, die Christian Mark so sehr an dem satirischen Ein-Mann-Theaterstück „Das Produkt" fasziniert. „Die wird dadurch erzeugt, dass ich mich erstens direkt an eine imaginäre Frau im Publikum richte, auch Filmsequenzen nachspreche und dazu noch Dinge über mich selbst erzähle", so der aus Thüringen stammende Schauspieler zur MZ. Außerdem überzeugt ihn der alles andere als dröge Text, „was gar nicht so oft vorkommt". Das 70-minütige Stück des populären britischen Dramatikers Mark Ravenhill spielt der 37-Jährige mit dem markanten Gesicht demnächst auch auf Mallorca, und zwar am 24., 25. und 26. Februar in Palma, Lloseta und Porreres. In den letzten Jahren gastierte er damit unter anderem in Städten wie Dresden und Landshut.

„'Das Produkt' ist ein Monolog, der einen US-amerikanischen Action-Blockbuster zum Thema Islamismus persifliert", so Christian Mark weiter. Durch satirische Kniffe „kratze ich Vorurteile an".

Zustande kamen die drei geplanten Aufführungen durch das Engagement des auf Mallorca lebenden rührigen Bühnenfreaks Peter Hoffmann. „Ich organisierte das fast allein", so der Erfinder der Theatervereinigung TaM zur MZ. Die drei Vorstellungen des Stücks „Offene Zweierbeziehung", das Hoffmann im Dezember 2015 ebenfalls mit Christian Mark und zusätzlich mit Maja Elsenhans hier auf die Beine gestellt hatte, „schauten sich immerhin insgesamt 130 Leute an, darunter etliche mallorquinische Deutschlehrerinnen". Der vor zehn Jahren auf die Insel gekommene, in Llucmajor lebende und eigentlich als Elektriker mit Schwerpunkt Beleuchtungsplanung arbeitende Ostdeutsche erinnert sich gern an den unerwartet großen Andrang. Es kostete ihn daher keine Überwindung, so etwas wiederholen zu wollen, „zumal ich dem Revuetheater Son Amar keine Konkurrenz machen will". Ohnehin sei es jetzt leichter als im überlaufenen Sommer, Säle anzumieten, und viele Menschen hätten in der kalten Jahreszeit „einfach weniger zu tun und dafür mehr Zeit für anderes".

Da Peter Hoffmann schon seit jungen Jahren mit Christian Mark befreundet ist – „wir spielten lange Zeit als Teenager in einer Theatergruppe in Gotha" –, gestaltete es sich auch diesmal alles andere als schwierig, den Kumpel für die Insel zu gewinnen. Um den Zuschauern etwas Besonderes zu gönnen, bestehen die Theaterabende in Lloseta und Porreres nicht allein aus dem Stück. „Wer will, kann dort mit uns danach noch etwas essen gehen", so Hoffmann. Wobei man diese kleinen Orte bewusst ausgesucht habe, um Residenten zu lange Anreisen zu ersparen. Wenn alles gut läuft, will Peter Hoffmann Mitte November 2017 und Ende Januar 2018 weitere deutsche Theaterstücke auf die Insel bringen. „Es gibt hier im Winter eben eine Nachfrage von deutschsprachigen Menschen nach gutem deutschen Theater."

Aufführungen jeweils um 19 Uhr am 24.2. im Teatre Sans, am 25.2. in der Sala Parroquial in Lloseta und am 26.2. im Restaurant Es Centre in Porreres. Preise: 19 Euro für das Stück, zusätzlich 26 Euro fürs Abendessen. Infos und Karten unter www.webhope.de/tam