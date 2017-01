Ara Malikian setzt noch einen drauf

Der aus dem Libanon stammende spanische Teufelsgeiger Ara Malikian ist auf Mallorca weiterhin sehr populär: Zwei Auftritte im Trui-Theater am 16. und 17. Februar sind bereits ausverkauft, so dass der 48-jährige Wahl-Madrilene noch einen dritten dranhängt. Der findet laut dem Theater am 19. Februar um 18 Uhr statt. Eintrittskarten können zwischen 30 und 40 Euro unter www.ticketea.es oder www.truiteatre.es erstanden werden.

Malikian will wie bereits schon in den vergangenen Jahren in Palma ein breites Potpourri an Stücken darbieten, die von der Klassik bis zum Pop reichen. Er wuchs in Beirut während des libanesischen Bürgerkriegs in einer armenischen Familie auf und kam mit 15 Jahren als Talent zur Hochschule für Musik und Theater nach Hannover.

Danach gewann er bei zahlreichen Wettbewerben Preise – etwa den "Felix Mendelssohn"-Preis in Berlin 1987, den "Pablo Sarasate"-Preis 1995 in Pamplona und später den Paganini-Preis in Genua. Seither hat Ara Malikian 40 Platten aufgenommen und managt inzwischen sein eigenes Orchester. /it