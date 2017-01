Vom Krokodil zum Drachen: Palma feiert Sant Sebastià

Ciro Krauthausen und Ingo Thor

Den Anfang macht der Drache, der eigentlich ein Krokodil ist: Am Donnerstag (19.1.) um 20.10 Uhr entzündet der Drac de na Coca den fogueró auf der Plaça Major in Palma. Begleitet wird er von den stets schön anzusehenden capgrossos (Schwellköpfen), den gegants (Riesenfiguren) und Hunderten Schaulustigen. Das große Feuer auf dem zentralen Platz ist das Signal, um über die Innenstadt verteilt Dutzende von torradoras anzuschmeißen. Auf diesen Grillstellen in halbierten Tonnen brutzeln Einheimische und Besucher ihre mitgebrachten Fleisch- und Wurstspezialitäten – ein Muss: botifarrons und llonganissa – sowie das zugehörige Brot gleich mit. Palmas Patronatsfest Sant Sebastià – das ist nicht zuletzt ein penetranter Geruch nach Gegrilltem, der sich über die ganze Stadt legt.

Bis die Würste fertig sind oder auch nach dem gemeinschaftlichen Schmaus im Stehen, gibt es Musik und Tanz: Über 30 Bands, Künstler und Ensembles treten ab 20.30 Uhr auf acht über die Innenstadt verteilten Bühnen auf (hier geht's zur interaktiven Karte). Die Auswahl wurde per Volksbefragung getroffen, die stilistische Vielfalt ist breit: Ball-de-Bot-Tänze und mallorquinische Musik gibt es auf der Plaça Major, Heavy Metal und Rock auf der Plaça Rei Joan Carles, Flamenco, Rumba und Sevillanas auf der Plaça de la Reina. Auf der Plaça de la Porta de Santa Catalina erklingen Jazz und Swing, auf der Plaça d'Espanya und der Plaça Santa Eulàlia Pop und Elektronisches, am Ende des Parks Ses Estacions, bei der abgerissenen und dann wieder aufgebauten Fußgängerbrücke, Blues und Rock und auf der Plaça de l'Olivar Weltmusik.

Eher behäbig geht es am eigentlichen Ehrentag des Schutzheiligen weiter. Der Freitag (20.1.) ist in Palma Feiertag, die Familien schwingen sich aufs Rad. Um 12 Uhr beginnt auf der Plaça Santa Eulàlia die 39. Ausgabe der Fahrradausfahrt Diada de Ciclista. In einer dem Radfahren gar nicht so geneigten Stadt nehmen daran Tausende Menschen teil – vergangenes Jahr war von 13.000 die Rede. Gemächlich fährt man dabei sechs Kilometer durch die Innenstadt bis zu den Sportanlagen in Son Moix, wo Musik, Animation, Verlosungen und kleinere Give-aways winken. Einschreiben kann man sich vorab kostenlos unter www.elitechip.net, in den IME-Sportanlagen sowie ab 22 Uhr am Freitag an Ständen auf der Plaça Major, dem Carrer Conquistador, dem Carrer Sant Miquel (mit Oms) sowie auf dem Rathausplatz. Startnummern für den Rücken gibt es, solange die Bestände reichen.

Ab 22 Uhr steigt dann auf der Plaça d'Espanya erneut ein Konzert: Die Whole Lotta Band hält die legendäre britische Hardrock-Gruppe Led Zeppelin in Ehren, und der routinierte argentinische Komponist und Gitarrist Ariel Rot bringt Rock mit Buenos-Aires-Flair auf die ­Insel.

Sportlich weiter geht es am Samstag (21.1.) mit einem Nordic-Walking-Wettbewerb im Parc de la Mar ab 10 Uhr sowie einer Schwimmmeisterschaft um 15.30 Uhr in Son Hugo. Der große Höhepunkt ist dann aber der Feuerlauf correfoc. Los geht's am Samstag um 22 Uhr an der Ecke Passeig de Mallorca und Avinguda Jaume III. Sieben colles – Teufelsgruppen – und ihre Bestien heizen den Zuschauern ein. Wer vorne dabei sein will, sollte über feuerfeste Kleidung und Kopfbe­deckung verfügen und keine Berührungsängste mit aufgeregt zappelnden Youngster haben.

Der Sonntag (22.1.) ist dann wie gemacht für die Kinder: Sant Sebastià Petit findet erstmals im Parc de Sa Riera statt. Von 10.30 Uhr bis 14 Uhr gibt es dort Animation und Auftritte etwa von Trencaclosques (11 Uhr), Fada Despistada (11 und 12.30 Uhr), Mago Félix (12 Uhr) und Circ Stromboli (14 Uhr). Wer in Palma kleine Kinder hat, dürfte diese Namen schon mal gehört haben.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: das Fotografie-Happening Palma Fotogràfica (Einschreibung bis 21.1., Infos: palmafotografica.blogspot.com), ein Bahnradrennen in der Palma Arena (9 Uhr) sowie ein Musikkapellen-Treff im Kulturzentrum Ses Voltes (11 Uhr). Und an der Bellver-Burg zeigen Polizisten ab 12 Uhr, wie gut sie mit ihren Pferden umgehen können.

Zum Abschluss geht es dann noch mal auf die Plaça Major, und zwar ganz multikulturell: Am Marktplatz von Pere Garau beginnt um 17.30 Uhr ein Umzug mit chinesischen Drachen- und Löwen­figuren über die Straßen Nuredduna und Sindicat bis zur Plaça Major. Höhepunkt ist das Aufeinandertreffen der fernöstlichen Kreaturen und des einheimischen Drac de na Coca und seiner Kumpane. Gemeinsam ziehen sie dann zu chinesischen und mallorquinischen Klängen durch die Fußgängerzone Carrer Sant Miquel bis zum Mercat de l'Olivar.