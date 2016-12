Kultur auf Mallorca: Darauf freuen wir uns 2017

Das neue Jahr beginnt in der Kultur­szene mit einigen Ungewissheiten. In Palma haben das CAC Ses Voltes und das Casal Solleric seit Monaten ohne Direktor, erst in den kommenden Wochen zeigt sich vielleicht, wie es weitergeht. Doch es gibt auch Lichtblicke: Kunst- und Kulturfestivals, die in den vergangenen Jahren für Begeisterung sorgten, werden auch 2017 stattfinden. Und mit dem Casal Balaguer bekommt Palma nach mehrjähriger Restaurierung ein Museum zurück.

Klänge und Töne

Musikalisch beginnt das Jahr bereits am 5.1. mit einem Konzert von El Guincho im Gran Maraca Club. Der kanarische Musiker vermischt elektronische Beats mit lateinamerikanischen Rhythmen.

Gleich 40 lokale und nationale Bands treten zu den Feierlichkeiten von Palmas Stadtpatron Sant Sebastià in der ganzen Stadt auf. Höhepunkt ist der 19. Januar. Die Bühnen sind nach Musikrichtungen aufgeteilt. Bereits am 14.1. gibt es ein paar Vorabkonzerte. Alle Bands und Uhrzeiten finden Sie hier.

Gleich zwei Konzerte geben die Balearen-Sinfoniker mit einem deutschen Gast. Am 23.2. im Auditorium in Palma und einen Tag später im Auditorium in Manacor ist der Bamberger Pianist Christopher Park dabei. Gespielt werden Werke von Schumann, Debussy, Ravel und des kürzlich mit dem Nationalen Musikpreis ausgezeichneten Mallorquiners Antoni Parera.

Vergangenes Jahr fand die gut besuchte Ausgabe des Mallorca Live Festivals zum ersten Mal mit Bands wie Morcheeba und Fuel Fandango statt. Dieses Jahr sollen noch größere Bands dabei sein, versprechen die Veranstalter für das Indie-, Elektro- und Weltmusik-Festival, das am 12. und 13. Mai stattfindet.

Ein Festivalneuling präsentiert sich auf Mallorca im Juli. Die Veranstalter des Mallorca'n'Roll kündigen für die erste Ausgabe als Headliner einen großen Namen an: Am 15.7. spielt die US-Punkrock-Legende Bad Religion im Recinte Firal del Quarter General Luque in Inca.

Bereits am 3. März kommen die kolumbianischen Chartstürmer Morat mit ihrer ausgelassenen Tanzmusik ins Trui Teatre. Der erfolgreiche spanische Rapper Kase.O präsentiert am 22. Juli sein neues Album „El círculo" in Son Fusteret.

Das Auditorium Palma hat ebenfalls schon ein paar Konzerte für 2017 angekündigt. Dazu zählen: La Oreja de van Gogh (4.2.), Funambulista (25.2.), Rosana (8.4.), Dani Martín (7.5.) und Silvia Pérez Cruz (1.6.).

Schauen und staunen

Bereits seit 25 Jahren gibt es das Museum der Stiftung Pilar i Joan Miró in Palma. Das Jubiläum soll im Laufe des Jahres mit verschiedenen Events gefeiert werden. Unter anderem wird am 23. Juni eine Ausstellung mit Miró-Werken aus dem Museo Reina Sofia in Madrid und dem Centre Pompidou in Paris eröffnet. Zu sehen sollen auch Bilder sein, die bisher noch nie auf der Insel gezeigt wurden.

Ganz im Zeichen des Tourismus steht das Museum Es Baluard in diesem Sommer. Die Ausstellung „Ciutat de vacances" (Ferienstadt) setzt sich künstlerisch mit dem Thema Städteurlaub auseinander und wird in Zusammenarbeit mit Institutionen in Venedig und Barcelona produziert (vom 25.5. bis 17.9.). Mit dem Tourismus in Palma beschäftigen sich dabei Künstler wie Neus Marroig, Marina Planas und ­Juan Aizpitarte.

Das CaixaForum setzt sich ab dem 26. Januar in einer Ausstellung mit den 2015 verabschiedeten Millenniumzielen der UNO auseinander. Zudem sind vom 16. März bis zum 4. Juni Bilder des spanischen Fotografen Gabriel Casas zu sehen, die zwischen 1929 und 1939 entstanden sind und vom Leben in jener Zeit handeln.

Die Fundación Juan March zeigt vom 1. Februar bis zum 20. Mai kleinformatige Arbeiten des besonders in Lateinamerika anerkannten Künstlers Esteban Lisa. Der Pionier der abstrakten Malerei hatte seine Werke zu Lebzeiten weder ausgestellt noch verkauft.

Weitere wichtige Termine 2017 sind der ArtPalma Brunch Anfang April, der ArtPalma Summer im Juni und die 21. Ausgabe der Nit de l'art Mitte September.

Bühne und Bretter

Großer Besuch steht im Teatre Principal an. Dort tritt am 20. Mai die 1981 gegründete, international erfolgreiche britische Kompagnie Cheek by Jowl auf, die sich zu der Zeit auf Europatournee befindet. Das 14 Schauspieler starke Ensemble gibt Shakespeares „Winter's Tale" auf Englisch.

Schon zwei Monate zuvor wird ein Blick nach England geworfen. Am 20. März wird im Teatre Principal das Stück „Wasted" aus der Feder der britischen Rapperin Kate Tempest aufgeführt. Das Stück um die Identitätsfindung von Jugendlichen in sozialen Brennpunkten wird in der Theaterversion vom Süden Londons in eine katalanische Stadt verlegt.

Zudem geht das Theater im Zentrum Palmas im Frühjahr 2017 in seine 31. Opernsaison. Mit Verdis Macbeth (5./8./10./12.3.) geht es los, im April folgt Mozarts Così fan tutte (2./5./7./9.4.). Antoni Pareras 2016 von Kritik und Publikum in Madrid begeistert aufgenommene Oper Maria Moliner über die Autorin des gleichnamigen spanischen Wörterbuchs ist dann im Mai (5./7./9.5.) an der Reihe. Abgeschlossen wird im Juni mit der Oper Carmen (10./11.6.).

Das Tanzfestival Palma amb la Dansa soll in diesem Jahr vom 17. bis 30. April stattfinden. Genaueres zu den auftretenden Gruppen ist aber noch nicht bekannt.

Und bereits zum 19. Mal gibt es im Mai wieder das internationale Puppenspielerfestival Festival de Teatre de Teresetes, das in verschiedenen Theatern auf der ganzen Insel stattfindet.