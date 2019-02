Zwei Mallorca-Strände in den Top Ten von TripAdvisor

Die Playa de Muro auf Mallorca hat es mal wieder auf eine Top-Position in einem Strand-Ranking geschafft. Der Naturstrand im Nordosten von Mallorca ist laut dem Ranking Travellers Choice Playas 2019 auf dem Portal TripAdvisor der drittschönste Strand in ganz Spanien. Mehr Punkte gaben die Nutzer nur für die Playa de ses Illetes auf Formentera und den Strand La Concha in San Sebastián. Auf dem zehnten Platz landete die Playa de Alcúdia.

Grundlage für das Ranking war laut dem Portal die Menge und die Qualität der abgegebenen Kommentare sowie die Zahl der vergebenen Punkte. Die Urlauber loben im Fall der Playa de Muro den weißen Strand, die Länge, die Sauberkeit und die Wasserqualität.

