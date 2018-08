Palma de Mallorca wirbt für City Touren per Taxi

Mit neuen Werbebroschüren für das Angebot "Taxi Tour" ist die Stadt Palma de Mallorca Forderungen der Branche nachgekommen. In neuem Design, viersprachig und in einer Auflage von 4.500 Faltblättern wirbt die Stadt für die City-Touren per Taxi zu den Sehenswürdigkeiten der Balearen-Hauptstadt. Verkehrsreferent Joan Ferrer erklärte, die Stadt wolle damit auch den nachhaltigen Tourismus fördern.

Taxifahrer und Behörden liegen derzeit im Clinch auf Mallorca. Die Taxifahrer fordern von den Behörden strengere Kontrollen des unlauteren Wettbewerbs am Airport Palma de Mallorca und Gesetze gegen die Konkurrenz von Uber und Cabify. Außerdem ist die Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs den Fahrern ein Dorn im Auge. Immer wieder gab es Proteste gegen die seit vergangenem Jahr verkehrenden Busse zwischen dem Flughafen und den Urlaubsorten an der Küste von Mallorca.

