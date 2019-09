Der Sieger der "Battle of the Burger" auf Mallorca steht fest

Den besten Hamburger auf Mallorca gibt es in Palmas Restaurant Raimundo Burger. Zu diesem Ergebnis zumindest ist die Jury gekommen, die beim "Battle of the Burger" am Sonntag (1.9.) Auf dem Veranstaltungsgelände von Son Fusteret abgestimmt hat.

Das Restaurant in der Innenstadt konnte mit dem Burger "La canadiense" gewinnen. Der Rindfleisch-Burger wird mit Erdnussbutter, Käse, Bacon, Erdbeermarmelade, Apfel, kandierten Nüssen und Salat belegt. "Der Burger lässt uns in unserer Vorstellung nach Kanada reisen", so die Jury.

Raimundo Burger hatte bereits im Vorjahr gewonnen. Wie der MZ die Hamburger dort geschmeckt haben, lesen Sie hier. /rp