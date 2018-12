Restaurant Ca Na Toneta von Maria Solivellas zieht nach Palma de Mallorca

Rosa Ferriol Maria Solivellas zieht mit ihrem Restaurant Ca Na Toneta von Caimari in der Inselmitte von Mallorca nach Palma de Mallorca an die Blumen-Rambla, um dort temporär vom 14. bis zum 22. Dezember ein "Pop-up-Lokal" zu eröffnen, erklärte sie der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" . Der Umzug erfolge mit dem gesamten Restaurant inklusive Tischen, Stühlen oder Geschirr.

"Wir transportieren das gesamte Restaurant von einem Haus zu einem anderen. Nach 22 Jahren am selben Ort ergab sich diese Möglichkeit, es gibt keinen geeigneteren Standort als Can Pueyo petit", so Solivellas gegenüber dem "Diario de Mallorca". Der Umzug werde eine interessante Erfahrung. Danach geht es in die Winterpause, das Ca Na Toneta eröffnet wieder am 8. Februar.

