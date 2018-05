Traditionscafé Can Joan de s'Aigo eröffnet drittes Lokal

Lourdes Durán Nach monatelangen Renovierungsarbeiten ist es so weit: Am Mittwoch (23.5.) eröffnet das Traditionscafé Can Joan de s'Aigo um 18 Uhr in Palma de Mallorca sein drittes Lokal. Das neue Café befindet sich an der Ecke der Straße Sindicat mit Avenidas in einem Gebäude aus dem Jahr 1909 vom Architekten Gaspar Benàssar, der unter anderem auch die Stierkampfarena gebaut hatte.

Früher war hier die Bar Triquet untergebracht, zuletzt war es ein Modeladen. Mit dem Innendesign hat das Café Maria Antònia Alemany beauftragt. Sie hat mallorquinisches Glas eingebaut, das farblich den berühmten Llengües-Stoffen ähnelt. Der bekannte Street-Art-Künstler Joan Aguiló hat eine Wand des neuen Cafés gestaltet.

Die Chocolatería Ca'n Joan de S'aigo gibt es seit rund 300 Jahren. Vor allem um die ­Mittagszeit sowie am späten Nachmittag ist das versteckt in Palmas Altstadt gelegene allererste Café bis auf den letzten Platz belegt.

Die Spezialitäten ziehen gleichermaßen Einheimische und Besucher an. Am häufigsten bestellen die Gäste Mandeleis, das eigenhändig zubereitet wird. Marmortische, alte Holzstühle und vergilbte Aushänge mit dem Speisen-Angebot versetzen den Gast in eine andere Zeit.

Die bisherigen Standorte von Can Joan de s'Aigo sind der Carrer Sanç und der Carrer Baró de Santa Maria del Sepulcre. pss/ff