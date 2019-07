Gourmet-Treffpunkt in ehemaligem Kloster auf Mallorca

Ravioli gefüllt mit Krebsfleisch, dazu ein Wachtelei, knuspriges Schweineohr, Trüffel und Chilisauce oder delikate Kaninchen-Klopse in Kokosnuss-Kardamom-Creme mit Puffreis, Ananas und Ingwer. Derartige Vorspeisen gibt es im neuen Restaurant Cova Negra auf Mallorca und sie schmecken fantastisch. Das Lokal ist im Hotel Creu de Tau Art & Spa, dem einzigen Luxushotel in Capdepera beheimatet (MZ berichtete). Die Besonderheit: Betrieben wird es nicht vom Hotel, sondern selbstständig von Chefkoch Pablo Tamarit, der nicht nur für das Restaurant, sondern auch für alles weitere Ess- und Trinkbare im Hotel zuständig ist. Angefangen beim Frühstück über die Poolsnacks, den Zimmerservice und die außergewöhnliche Bar, die von dem früheren Altar des ehemaligen Nonnenklosters dominiert wird und ihresgleichen sucht. „Das Hotel ist somit mein größter Kunde, was natürlich die Basis des Umsatzes darstellt", sagt Pablo Tamarit. Auf Grund eines eigenen Eingangs bleibt das

Restaurant räumlich getrennt. „Und es gibt eine Möglichkeit, Hotel und Restaurant zu trennen, sodass ich beispielsweise ganzjährig aufbleiben könnte, auch wenn das Hotel schließt."

Tamarit ist in der Gourmetszene kein Unbekannter, war er doch 12 Jahre lang im nicht minder noblen Hotel Can Simoneta in Canyamel beschäftigt. Die ersten Jahre als Sous-, dann als Co-Chef, seit 2010 dann als alleiniger Chefkoch. Die Betreiber des Creu de Tau sind lange Jahre begeisterte Gäste im Can Simoneta gewesen und waren deshalb froh, dass sich Tamarit vorstellen konnte, die Gastronomie im Hotel in Eigenverantwortung zu übernehmen. „Anfangs überstiegen deren finanzielle Vorstellungen allerdings mein Budget, doch weil sie mich unbedingt wollten, kamen sie mir entgegen." Der gebürtige Valencianer konnte beim Küchendesign entscheidend mitgestalten, aber gezahlt haben den kompletten Ausbau die Betreiber. „Ich bin sozusagen Mieter eines von mir mitgestalteten

Luxusrestaurants – das ist eine Chance für einen Koch, die es selten gibt."

Aber trotzdem bleibt es schwierig, denn neben der Miete und allen anderen Kosten sind jeden Monat zwölf Gehälter zu zahlen. Dennoch: „Ich hatte früher ein festes gutes Gehalt und relativ klare Arbeitszeiten. Jetzt arbeite ich viel mehr und verdiene weniger. Aber ich bin glücklich." Er sei auch glücklich im Can Simoneta gewesen, aber nach zwölf Jahren sei der Gedanke sich selbstständig zu machen, nun mal die logische Konsequenz.

Früher war er in den Wintermonaten, in denen das Can Simoneta zu blieb, auf Reisen, vorzugsweise in Asien oder Südamerika, um bei den wichtigsten Köchen der Region sogenannte Stages (Praktika) zu absolvieren. Auch bei Madrids schrägem Drei-Sterne-Koch Dabiz Muñoz verweilte er in dessen Restaurant DiverXO eine Zeit lang und war fasziniert von dessen chaotisch-avantgardistischem Kochstil. „Meine Küche jetzt im Cova Negra ist ein Mix aus all meinen Erfahrungen und natürlich auch aus meiner Kindheit und meiner Heimat." Wobei er dies vorrangig am Abend auslebt, mittags ist die Küche ein wenig klassischer und bietet einen Schwerpunkt: seine beliebten Paellas, die er als Valencianer natürlich perfekt beherrscht, dazu Feines vom Grill oder frischer Fisch. So schmaust man etwa Paella mit salmonetes (Rotbarben) und Garnelen oder eine fideuà (Nudelgericht der valencianischen Küche) mit Rochen und Kapern. Weil die Paellas so beliebt sind, gibt es sie

ausnahmsweise auch als Take-away-Gericht und – obgleich sie abends nicht auf der Karte stehen – kann Tamarit einen diesbezüglichen Wunsch auch abends nicht abschlagen.

Jedoch normalerweise gibt es dann Kreativeres wie ein Viererlei vom Hummer mit Consommé (Brühe), Sashimi (roher Fisch oder Meeresfrüchte), Ceviche (Fischgericht der peruanischen Küche). (Abendkarte: Vorspeisen 14–22 Euro, Hauptspeisen 23–29 Euro, Desserts 7–9 Euro, 7-Gang-Menü 65 Euro).

Serviert wird zudem fantastisch saftiger Wolfsbarsch, ergänzt mit Schinken, Wachtelei und Trüffel oder eine Milchlammkeule mit Dim-Sum (gedünstete Teigtaschen), gefüllt mit frito mallorquín. Geschmacklich wie optisch ein Vergnügen – nicht zu vergessen die gut ausgewählte Weinkarte und der sympathische Service. Das Cova Negra ist einen Trip in den Nordosten absolut wert, ob man innen unter Gewölbebögen oder auf der schönen Terrasse sitzt und dort zudem auch den Sonnen