Simply Fosh: Caesar-Salat - ein Klassiker der Küche

Marc Fosh Wenn ich derzeit in einem Restaurant einen Caesar-Salat bestelle, bekomme ich ärger­licherweise jedes Mal ein völlig anderes Gericht. Aber das kann doch nicht so schwer sein, oder? Man braucht einfach nur knackigen Romana-Salat, den Duft eines leichten, hellen, cremigen Dressings und vielleicht noch ein bisschen zerkleinerten Parmesan und zur Abrundung knusprige Brot-Croûtons.

Ich liebe einen guten, einfachen Caesar-Salat – vor allem im Sommer ist das ein Hochgenuss. Es wird behauptet, dass der Salat 1924 von einem Restaurantbesitzer namens Caesar Cardini in Tijuana erfunden wurde. Zur Zeit der Prohibition kamen viele US-Amerikaner in die mexikanische Grenzstadt, um Alkohol zu konsumieren und zu essen.

Eines Tages war der Ansturm so groß, dass der Caesar-Salat erfunden und von den Obern direkt an den Tischen zubereitet wurde. Mit der Zeit gab es immer mehr Diskussionen über die Ursprünge und die Original-Zutaten. Allein bei einer kurzen Suche im Internet stößt man auf eine Million Rezepte – und keines gleicht dem anderen. Die einen sagen, der Klassiker enthält keine Anchovis, dann gibt es Rezepte mit und ohne Eigelb, und das Dressing wird mit allem Möglichen zubereitet von Crème fraîche bis hin zu Tofu. Die meisten Restaurants, die Caesar-Salat anbieten, wollen ihn auch preislich aufpeppen, indem sie gegrilltes Huhn, Garnelen oder Lachs dazu tun. Das ist o.?k., aber die meisten Caesar-Salate mit Hühnchen, die ich in Restaurants vorgesetzt bekommen habe, sind eine Farce! Ein guter Caesar-Salat ist einfach ein Segen, und man kann ihn definitiv nicht darauf reduzieren, als Salatbett für Fleisch oder Fisch vom Grill zu dienen!

Auch wenn ich nicht völlig dagegen bin, ein bisschen mit meinem geliebten Caesar-Salat zu experimentieren, finde ich es wichtig, die Essenz des Originalrezepts zu bewahren. Sie sollten daher darauf achten, knackige Romana-Salatherzen zu verwenden, denn niemand mag weiche, feuchte, welke Blätter. Auf die Anchovis sollten Sie nicht verzichten, denn sie verleihen dem Salat einen intensiven Geschmack. Stellen Sie sicher, dass der Salat gut mit dem Dressing vermischt ist und servieren Sie ihn sofort nach der Fertigstellung, damit er nicht zusammenfällt. Ursprünglich wurde der Salat frisch am Tisch zubereitet – also lassen Sie ihn auf keinen Fall herumstehen!

Sie werden Rezepte mit den unterschiedlichsten Beigaben finden – von Tomaten, Mais, Ziegenkäse bis hin zu Kohlblättern. Wenn man dem Caesar-Salat schon Zutaten hinzufügen will, dann sind meine Lieblingsoptionen Avocados und knuspriger Speck. Das schmeckt einfach fantastisch, und ich hoffe Caesar Cardini dreht sich angesichts dessen nicht im Grab um.



Caesar-Salat mit Avocado und Speck

Zutaten für 4 Personen

3 Romana-Salate bzw. Salatherzen

2 Avocados, geschält und in Scheiben geschnitten

4 Scheiben Speck, gewürfelt

8 Sardellenfilets, gewaschen und

trocken getupft

? rote Zwiebel, in Scheiben geschnitten

100 g frisch geriebener oder geraspelter Parmesan

Für die Croûtons

2 dicke Brotscheiben (Ciabatta), in

große Würfel geschnitten

2 EL Olivenöl

Für das Dressing:

6 EL Mayonnaise

Saft einer Zitrone

1 EL Dijon-Senf

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

3 EL Natives Olivenöl Extra

Salz

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Die härteren, äußeren Blätter des Salats entfernen. Die restlichen Salatblätter in große Stücke brechen und den Salat unter kaltem, fließendem Wasser waschen. In eine Salatschleuder geben und schleudern, bis so wenig Wasser wie möglich an den Blättern ist.

Für das Dressing in einer Schüssel Mayonnaise, Zitronensaft, Senf und Knoblauch gut miteinander verrühren. Langsam das Olivenöl hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Eine große Pfanne erhitzen und den Speck darin anbraten, bis er knusprig und an beiden Seiten braun ist. Speck herausnehmen und das gewürfelte Brot in das Olivenöl geben. 2 bis 3 Minuten erhitzen, bis das Brot goldbraun ist.

Dann alle Zutaten in eine Schüssel geben und das Dressing hinzufügen. Alles gut mit dem Dressing vermischen und sofort servieren.