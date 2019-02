Wer macht das beste Pa amb oli der Welt?

MARTINA ZENDER Das pa amb oli (ausgesprochen wird es wie ein Wort, also pamboli, mit Betonung auf dem O) gehört zu Mallorca wie die Sobrassada oder die Ensaimada: Eine Scheibe ungesalzenes, leicht geröstetes dunkles Brot (pa moreno), berieben mit Ramallet-Tomaten, dazu ein wenig Salz und Olivenöl. Fertig ist die Basis. Was man darüber hinaus ergänzt, steht jedem frei. Das können Käse und Schinken ebenso sein wie Fisch oder Fleisch.

So verbreitet ist diese Brotzeit, dass es schon fast erstaunlich ist, dass der Restaurantverband in Zusammenarbeit mit der Landesregierung und mehreren anderen Verbänden erst jetzt den ersten Wettbewerb organisierte, bei dem das beste pa amb oli nicht nur der Balearen, sondern sogar der Welt ermittelt wurde. Allerdings: „Wir hatten gehofft, dass vielleicht auch ausgewanderte Mallorquiner, die in der Ferne ein Lokal mit mallorquinischen Spezialitäten eröffnet haben, mitmachen", so Beatriz Mayans von der Agentur Agencia.com, die den Wettbewerb organisiert. „Aber nun ist es doch eine rein balearische Angelegenheit geworden", sagt sie.

Doch es gibt auch einen anderen Grund für den Wettstreit. So bekannt das pa amb oli auch ist, so wenig ist es eigentlich in den Bars und Restaurants der Insel vertreten. Alfonso Robledo, Präsident des Restaurantverbands: „Mit diesem Wettbewerb wollen wir es sozusagen wiederbeleben, seine Bedeutung und Potenzial hervorheben, um die Restaurants zu ermuntern, mehr davon anzubieten."

In Vorentscheidungen sind die besten Lokale auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera ermittelt worden. Eine hochkarätig besetzte Jury, der unter anderen auch Sternekoch Andreu Genestra oder Tapas-Spezialist Igor Rodríguez angehörten, hat die zwei Finalisten bestimmt. Am Donnerstag, 28. Februar, wird im Rahmen der Feierlichkeiten des Balearen-Tags auf der Plaça Sa Feixina in Palma von 13 bis 14 Uhr das öffentliche Finale ausgetragen. Bis zum Sonntag (3.3.), werden die zwei Finalisten ihre Pa-amb-Oli-Versionen in dem Park zwischen Innenstadt und Santa Catalina für je 6 Euro verkaufen.



Gewinner mit Geheimsauce

Die MZ war bereits bei dem Sieger des Mallorca-Vorentscheids zu Gast: Rafael Fernández Bou (58) vom Restaurant Es Llogaret in Palmas Norden, zwei Minuten vom S'Escorxador entfernt, das er im Juli 2015 eröffnet hat. Sein Gewinner-Pa-amb-Oli belegt er mit gebratenem, zuvor in einer Geheimsauce marinierten Stockfisch (bacalao), roter, langsam geschmorter Paprika und einer Sauce aus süßen Tomaten. Eigentlich gebühre der Preis seiner Oma, sagt Fernández, denn von ihr, einer professionellen Köchin, habe er das Rezept , das es auch ohne Brotunterlage als Gericht in seinem Lokal gäbe. „Letztlich ist nur die Idee, es als pa amb oli zu servieren, von mir." Auf die Frage, was ein pa amb oli, speziell aber auch seines, so besonders mache, antwortet er, es seien die guten Zutaten, wenn möglich von Mallorca. „Ein Bäcker backt extra gutes Brot für mich, kastenförmig, sodass wir immer die gleiche Scheiben-Größe servieren." Zudem nutze er gutes Öl und Ramallet-Tomaten. Außerdem solle man beim Belag aufpassen, nicht zu viel Unterschiedliches draufzupacken. „Weniger ist mehr."

Auch Andreu Genestra, Präsident der Jury, betont, dass der Wettbewerb in Erinnerung ruft, wie wichtig auch bei vermeintlich einfachen Gerichten wirklich gute Zutaten sind. Insofern sei das Es Llogaret ein verdienter Mallorca-Sieger. Dort, in attraktiv-rustikalem Ambiente mit hohem hellem Raum, verglast und mit einer Terrasse an einer Grünanlage, bekommt man im Übrigen noch weitere Pa-amb-Oli-Varianten (6,50-9,50 Euro), traditionelle Gerichte wie arròs brut (mallorquinischer Reiseintopf) sowie Paellas, Spanferkel oder Lamm (auf Bestellung) sowie ein tägliches Mittagsmenü für 9,50 Euro.

Authentisch lecker

Es Llogaret, geöffnet Mo.–Do. 7–23.30 Uhr, Fr.–Sa. 7–16.30 Uhr, 19.30–23.30 Uhr, So 8.30–16.30 Uhr. C/. Germans García Peñaranda, 7, Palma. Tel.: 871-91 04 04, FB: Es Llogaret Bar Restaurant