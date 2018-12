Das Weihnachtsessen nach Hause bestellen

Sie wollen ein perfektes Essen an Weihnachten oder Silvester, aber weder ausgehen noch selbst kochen? Dann sind Take-Away-Menüs eine Alternative. Sie werden fertig gekocht beziehungsweise zubereitet, man erhält beim Abholen Infos zum Aufwärmen, zur Deko und fürs korrekte Anrichten. Was man darüber streut, träufelt oder fürs Anrichten zusätzlich benötigt, wird extra verpackt mitgegeben.

Eine Köchin, die Anfang 2016 ihr eigenes Catering-Unternehmen eröffnet hat und nun schon im dritten Jahr einer wachsenden Schar von Kunden auch Weihnachts- und Silvestermenüs anbietet, ist Vicky Pulgarin. Ihr Angebot: jeweils ein 5-Gang-Menü für 35 Euro am 24. Dezember und für 40 Euro an Silvester. Da kann man Weihnachten beispielsweise Pilzsalat mit Foie, Trüffeln und Feigen-Vinaigrette, eine Meeresfrüchte-Fischsuppe oder Rindfleisch-Cannelloni mit Portweinsauce schlemmen. Und zu Silvester gibt es Bacalao mit Fideua-Nudeln und Aioli aus schwarzem Knoblauch, Schweinshaxe mit zitronigen Kartoffeln und Süßkartoffeln sowie ein Schoko-Coulant mit Himbeer-Marmelade und Karamell-Crumble (Reservierungen bis 22. beziehungsweise 29. Dezember).



Man kennt sie aus dem TV

Landesweit bekannt wurde die Mallorquinerin aufgrund ihres Sieges bei der TV-Gastroshow „Masterchef" im Sommer 2014, bei der ambitionierte Hobbyköche wettkochen und in 15 Folgen um den Sieg kämpfen. Pulgarin, deren Eltern und Schwester ebenfalls als Köche gearbeitet hatten, hatte sich beworben. Sie war ambitionierte Hobbyköchin, aber eigentlich eine gelernte Metzgerin und arbeitete zeitweise als Putzfrau und Kellnerin. Gleichzeitig fasste sie den Plan, ein eigenes kleines Restaurant aufzumachen und hatte sogar schon eins in Aussicht. Da kam die Zusage vom Fernsehen, die ihr Leben verändern sollte und sie sagte das Restaurant ab, denn immerhin ging es nun für vier Monate zu Dreharbeiten.

Der Sieg brachte ihr viel Renommee, 100.000 Euro brutto („nach Abzug der Steuern verblieben mir 48.000 Euro"), ein eigenes Rezeptbuch und einen Kurs auf der renommierten Kochschule Le Cordón Bleu in Madrid, den sie mit einem Diplom im Sommer 2015 abschloss. „Allein der Kurs, der sehr auf französische Küche und Patisserie fokussiert war, hätte mich 36.000 Euro gekostet." Es folgten Praktika im Lokal des „Masterchef"-Jurors und Sternekochs Jordi Cruz, in anderen Restaurants sowie die Mitarbeit bei „Masterchef"-Jurorin Samantha Vallejo-Nágera in deren Catering-Firma. Das gab Pulgarin auch die Idee, ihr eigenes Catering-Unternehmen zu gründen.

„Klar, es gibt schon viele Catering-Firmen auf der Insel, aber es gibt definitiv mehr Restaurants, sodass ich die Konkurrenz nicht fürchte", erzählt Pulgarin, die sich an den Großen der Branche orientiert wie die Catering-Angebote von Maca de Castro, Andreu Genestra, Santi Taura oder Marc Fosh. „Ich kann nicht über mich selbst urteilen, aber ich bemühe mich, da mitzuhalten." Frische, hochwertige Qualität bei den Produkten, eine perfekte Logistik bis hin zu den letzten Details sind mit der Grund, dass sie sich alleine bei den Hochzeitsaufträgen von 17 im Jahr 2017 auf 42 im Jahr 2018 hocharbeiten konnte. Und schon jetzt haben 35 Paare fürs folgende Jahr gebucht – ganz abgesehen von Aufträgen für Firmenfeiern und andere Events, die sie von 10 bis 200 Personen bewältigen kann.



Klein, aber fein

Für eine kleine neue Firma, die sich praktischerweise direkt an einer Autobahnausfahrt nahe der Via Cintura angesiedelt hat („so finden mich alle problemlos") ein stolzes Ergebnis. Ihr aufregendster Auftrag: „Das war die Hochzeit eines französischen gehobenen Kochs mit einer Mallorquinerin. Kurz zuvor hatte ich erfahren, dass 23 französische Sterneköche unter den Gästen seien. Ich war nur in der Küche und bin, als alles serviert war, direkt geflohen – vor Angst." Doch alles ging gut, die Gäste waren mehr als zufrieden.

Ihr kleines Team zaubert alle Kochstile – international und mallorquin, ausgefallen und klassisch, teuer und preisgünstig. An den Weihnachts- und Silvestermenüs verdient sie wenig, ebenso wie an den Kursen, die sie ab und an gibt, wie letzte Woche der Kurs, in dem sie drei Stunden zeigt, wie man ein Huhn klassischerweise mit Hackfleisch, Trockenfrüchten und Nüssen füllt. „Aber das macht mir Spaß und ist auch so etwas wie Werbung für mich, obwohl ich noch nie für meine Firma Werbung gemacht habe."

Meisterköchin Take Away: Vicky Pulgarin Catering, C/. Cala Blanca, 9, Palma (Pol. Son Fuster), Tel.: 607-46 96 83, www.vickypulgarin.com

Auch hier kann man einen Festschmaus für Zuhause Ordern

Maca de Castro in Port d'Alcúdia: Die Sterneköchin bietet ein Fünf-Gang-Menü für 40 Euro. Reservierung bis 28. Dezember. www.macadecastro.com

The Wine Side in Port d'Alcúdia: Angeboten wird sowohl Weihnachten wie Silvester ein Fünf-Gang-Menü für 40 Euro. Reservierung bis 23. oder 29. Dezember. Tel.: 627-35 60 96. FB: The Wine Side

Hotel Park Hyatt in Canyamel: Hier gibt's am 24. und 25. Dezember einen Truthahn (etwa fünf Kilo), der für circa acht bis zehn Personen ausreicht. Zusammen mit fünf verschiedenen Beilagen und zwei Saucen kostet er 110 Euro. Wer an diesen Tagen auch einen klassisch-französischen Bûche de noël (Schokoladen-„Baumstamm") möchte, zahlt für die Vier-Personen-Version 24 Euro, für die Acht-Personen-Version 48 Euro. Bestellung bis 15. Dezember,

Tel.: 871-81 12 03, christmas.parkhyattmallorca@hyatt.com

Tomeu Lassio in Lloseta: Hier gibt's nur an Silvester ein Take-Away- Menü mit fünf Gängen, Brot und Oliven für 40 Euro. Reservierung bis spätestens 28. Dezember. www.tomeulassio.com

Can March in Manacor: Angeboten wird Weihnachten und Silvester ein fünfgängiges Menü plus weihnachtliches Gebäck für insgesamt 45 Euro. www.canmarch.com

Sa Cuina de n'Aina in Sencelles: Ebenfalls an Silvester gibt's hier ein Fünf-Gang-Menü plus Aperitiv, Weintrauben und eine Flasche Wein für 40 Euro. Reservierung, Tel.: 971-87 29 92, www.sacuinadenaina.com

Aromata in Palma: Zwei verschiedene Menüs für 38 oder 48 Euro (jeweils drei größere Amuses Geules, gefolgt von einem Drei- beziehungsweise Vier-Gang-Menü) stehen an Weihnachten und Silvester zur Auswahl. www.aromatarestaurant.com