Saisonfrische Muscheln auf Mallorca essen

Marc Fosh Frische Muscheln bieten meiner Ansicht nach ein all unsere Sinne betreffendes Essenserlebnis. Erst einmal sehen sie wirklich cool aus in ihrer eleganten, schwarzen, glänzenden Schale. Zudem erzeugen sie eine Art rhythmischen Klang, wenn sie sanft in der Pfanne geschwenkt und dann in eine große Schüssel geschüttet werden. Bevor man das saftige Fleisch aus der Schale nimmt und den leckeren, kräftigen Geschmack genießt, riecht man außerdem noch den herrlich frischen Meeresduft. Nachdem man die Muscheln dann gekocht hat, bleibt eine äußerst reichhaltige Brühe, die – wenn man knuspriges Brot in sie tunkt – ein weiteres Geschmackserlebnis bietet.

Oftmals als Krustentier der Armen angesehen, sind Muscheln günstig und kommen reichlich vor. Ihre Saison beginnt gerade. Das Preis-Leistungsverhältnis ist gut. Sie sind ein nachhaltiges Lebensmittel. Archäologische Funde deuten sogar darauf hin, dass Muscheln dem Menschen bereits seit über 20.000 Jahren als Nahrung dienen. Sie enthalten Vitamin B12, Zink, Folsäure und Omega-3-Fettsäuren.

Spanische und Venus-Muscheln findet man in fast jedem Fischgericht, das man entlang der spanischen Küste bekommt – von der obligatorischen Paella bis hin zu verschiedensten Fischsuppen, Eintöpfen und Fischragouts. Muscheln werden in geschützten Buchten an der spanischen Atlantikküste in Farmen gezüchtet. Dort hängen sie an Leinen, die wiederum an Stangen befestigt sind. Der permanente Wasseraustausch durch Ebbe und Flut fördert das Wachstum von Plankton, dem Hauptnahrungsmittel der Muscheln. Alleine entlang der galizischen Küste gibt es über 3.000 fest verankerte Schwimmkörper, an denen die mit Muscheln bedeckten Leinen hängen. Sie können ein Gewicht von über 250 Pfund erreichen. Bei der Ernte zieht man sie in Boote, in denen man die Muscheln abstreift.

Da die Weichtiere gerne in flachem, sandigem Gewässer leben, nehmen Sie beim Fressen teilweise Sand oder andere Partikel auf. Gibt man sie in einen Eimer mit kaltem Salzwasser und ein wenig Hafergries oder Mehl, fressen sie den Gries und scheiden den Schmutz aus. Die Schalen sollten Sie gründlich mit einer Scheuerbürste reinigen, um Seepocken und die Byssusfäden, dank derer die Muschelschalen an Felsen anhaften, zu entfernen. Sortieren Sie alle Muscheln aus, die nicht fest geschlossen sind oder deren Schale zerbrochen ist. Den Test können Sie durch das Schlagen an die Tischoberfläche machen.

Muscheln können mit verschiedenen Geschmacksrichtungen kombiniert werden. Man kann sie auf griechische Art mit Schafskäse und Oregano zubereiten oder mit Thai-Gewürzen kochen. Ich verwende gerne Zitronengras, Chili, Koriander und Kokosmilch. Auch mit Anchovis, Knoblauch, Safran und Lauch oder Tomaten und Fenchel, Orangen und Basilikum mit Speck oder Semmelbrösel und Thymian harmonieren sie gut.



Muscheln nach spanischer Art mit Oliven, Chorizo-Wurst und Sherry

für 4 Personen

1,2 Kg frische Muscheln, von Fäden be- freit und gesäubert

4 zerdrückte Knoblauchzehen

3 Tomaten, geschält und gewürfelt

50 g rohe Chorizo, gewürfelt

1 Zwiebel, fein gehackt

24 Grüne Oliven (manzanillas), fein gehackt

? rote Paprika, fein gehackt

150 ml trockener Fino Sherry

2 EL frische Petersilie, fein gehackt

2 EL Olivenöl

Saft einer Zitrone

Gewürze

Olivenöl auf schwacher Flamme erhitzen. Zwiebel, Chorizo-Wurst, rote Paprika und Knoblauch hinzufügen und zwei bis drei Minuten kochen lassen, bis alles weich wird.

Geben Sie dann die gesäuberten Muscheln dazu und rühren Sie um, sodass die Weichtiere gleichmäßig mit der Gemüse-Chorizo-Mischung bedeckt sind. Dann bitte den Sherry hinzufügen, mit einem Deckel zudecken und dämpfen, bis die Muscheln gerade anfangen, sich zu öffnen (circa vier bis fünf Minuten).

Grüne Oliven, gewürfelte Tomate, Zitronensaft und Petersilie dazu geben. Wieder mit einem Deckel bedecken und eine weitere Minute köcheln lassen. Den Topf zum gedeckten Tisch bringen, Deckel entfernen und die Speise sofort servieren.