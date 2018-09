Simply Fosh: Kochen mit Früchten

Marc Fosh Der spanische Spätsommer bringt Quitten, frische Feigen und Granatäpfel mit sich. Diese herrlichen Früchte werden manchmal etwas nachlässig behandelt, aber für jeden ernsthaften Koch sind sie eine schier endlose Quelle der Inspiration – ich für meinen Teil freue mich jedes Jahr auf diese Früchte.

Eine reife membrillo (Quitte) kann einen Raum mit einem unglaublich guten Duft füllen. Sie ist eine rustikale Verwandte des Apfels und der Birne, hat eine ähnliche Form wie der Apfel, wobei sie etwas größer ist und eine härtere Schale hat. Die Quitte gilt als die Frucht der Köche, denn sie kann nicht roh gegessen werden. Aus ihr kann man außerordentlich gute Marmeladen und Konfitüren machen, denn sie enthält einen hohen Anteil an Pektin und eignet sich somit ideal für Eingemachtes. Die Spanier reichen Käse zu Quittengelee, Sie können aber auch gewürfelte Quitte zu Aufläufen oder Eintöpfen geben oder es als Püree zu Geflügel oder Wild servieren. Man sagt, die Quitte war für die Liebesgöttin Aphrodite eine heilige Frucht, ein Symbol für Glück, Liebe und Fruchtbarkeit.

Higos frescos (frische Feigen) gehören zu den ältesten Früchten der Menschheit. Ein Feigenbaum stand im Garten Eden, und die Feige ist die meist erwähnte Frucht in der Bibel. Feigen haben einen hohen Energiegehalt – nicht umsonst gab man sie den olympischen Athleten der Antike als Stärkung für ihr Training. Die Sieger der ersten Olympischen Spiele erhielten Feigen als Siegesprämie. Es gibt viele verschiedene Sorten, im Allgemeinen werden sie aber durch ihre Farbe unterschieden: Grün, Golden, Schwarz und Violett. Ich persönlich mag keine getrockneten oder gedämpften Feigen, aber wenn sie frisch sind, haben sie einen herrlich süßes Aroma. Am besten schmecken sie leicht angewärmt. Man kann sie einfach mit Honig rösten und sie passen gut zu salzigem Schafskäse, Orangen, Portwein, Ingwer, Erdbeeren, Mandeln und Schokolade. Dünn geschnittener Serrano guter Qualität mit geröstetem Brot und frischen Feigen ergibt einen herrlichen Snack oder ein leichtes Mittagessen. Sie harmonieren hervorragend mit Foie gras, Ente, geräuchertem Fleisch und Pasteten, und zusammen mit Blauschimmelkäse und Walnüssen sind sie eine leckere Abrundung für Salate.

Granada – der Granatapfel mit seiner dicken, ledrig-roten Schale ist eine weitere ausgefallene Frucht mit einem intensiven, säuerlichen Geschmack. Er enthält in seinem Inneren große weiße Samen, die in Säckchen aus rosarotem, saftigem, süßem Fruchtfleisch eingebettet sind. Die Frucht ist nicht so einfach zu essen, aber es lohnt sich, den Saft für erfrischende Longdrinks zu extrahieren. Er hat auch die Eigenschaft, Fleisch zart zu machen, und kann als Marinade für Hühnchen, Lamm oder Wild verwendet werden. Seit Jahrtausenden gelten Granatäpfel als Symbol für Reichtum, und in alten Mythen sind sie die von Göttern bevorzugten Lebensmittel. Sie schmecken sehr gut mit Walnüssen, Feigen, Bananen, Frischkäse und Pistazien. Ein einfacher Orangensalat kann durch die Zugabe von Granatapfelsamen zu etwas Besonderem werden.



Menjar blanc mit Rosenwasser & Granatapfelsirup

ZUTATEN: für 4 Personen

200 g Mandeln, geschält und gehackt

800 ml Milch

1 Vanilleschote, geteilt

50 g Maismehl 220 g

Zucker

1 Zimtstange

geriebene Schale einer Zitrone

Rosenwasser & Granatapfelsirup:

120 ml Wasser

60 g Zucker

1 EL Granatapfelmelasse

4 EL Granatapfelsamen

2 bis 3 Tropfen Rosenwasseressenz

Mandeln, Vanilleschote und Milch in einem Topf mit dickem Boden zum Kochen bringen. Die Hitze für drei bis vier Minuten reduzieren, danach den Topf vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Durch ein feines Sieb geben und das Maismehl in 100 ml Mandelmilch auflösen.

Den Rest der Milch mit der Zimtstange und Zitronenschale zum Kochen bringen. Das Maismehl hinzugeben und regelmäßig umrühren, bis die Milch dickflüssig wird.

Die Zimtstange herausnehmen und die Mandelmilch in Gläser, Formen oder Keramikschalen gießen. Im Kühlschrank vier bis sechs Stunden oder über Nacht kühl stellen.

In der Zwischenzeit können Sie den Granatapfelsirup zubereiten. Dazu das Wasser, die Granatapfelmelasse und den Zucker in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze fünf Minuten lang verrühren, bis der Zucker sich auflöst.

Zum Kochen bringen und ein bis zwei Minuten köcheln lassen, bis sich der Sirup verdickt.

Die Granatapfelsamen und das Rosenwasser einrühren und kalt stellen.