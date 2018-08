Gazpacho - wie ein flüssiger Salat

Marc Fosh Seit ihren bescheidenen Ursprüngen entwickelte sich Gazpacho zu der meistgeliebten und am weitesten gereisten kalten Suppe der Welt. Diese erfrischende Suppe leistet seit Jahrhunderten ihren Dienst als Nahrung, Durstlöscher und Stärkung aller, die unter sengender Sonne zu arbeiten hatten. Sie findet sogar in der 1605 erschienenen Erstausgabe des Klassikers „Don Quijote" von Miguel de Cervantes Erwähnung und spielt seither eine entscheidende Rolle in der spanischen Kultur. Anscheinend stellte Cervantes sein Meisterwerk im Gefängnis fertig, wo er wegen Veruntreuung von Geldern während seiner Tätigkeit für die Regierung saß – und dort hatte er wohl zu diesem Zeitpunkt großen Hunger nach frischem und schmackhaftem Essen.

Lange bevor der Tourismus zu einer Einnahmequelle wurde, war Andalusien die ärmste Region Spaniens. Gazpacho galt, wie die meisten regionalen Gerichte, als „Bauern­essen", und wurde ursprünglich aus altem Brot, Wasser und Knoblauch gemacht, die in einem Mörser zerkleinert wurden – lange vor der Entdeckung ­Amerikas und der ­Einführung der Tomate. Heute gehören Tomaten, Gurken und Paprika mit etwas Olivenöl und Essig obligatorisch in die kalte Suppe. Dieser flüssige Salat ist das perfekte Essen für lange, heiße ­Sommertage. ­Gazpacho lässt sich kinderleicht herstellen und hält problemlos zwei bis drei Tage im Kühlschrank.

Ich liebe es, diese nahrhafte und optimal durstlöschende kalte Suppe zuzubereiten. Es ist stets eine Zeremonie, die man mit der gebührenden Ehrfurcht zu gestalten hat. Die Spanier streiten gern stundenlang darüber, wie Gazpacho am besten zuzubereiten ist. Dabei gibt es viele verschiedene Rezepte, die eines gemeinsam haben: Immer sind Knoblauch, Olivenöl und Brot mit von der Partie. Die meisten Spanier bestehen darauf, dass alle Zutaten zusammengemixt werden und über Nacht im Kühlschrank ruhen sollten – denn am Tag danach sind die Aromen ausgeprägter und definierter.

Die weniger bekannte Variante ajoblanco malagueño, manchmal auch gazpacho blanco (weiße Gazpacho) genannt, gehört zu den vielen köstlichen kalten Suppen, die Málaga zu bieten hat. Die Ursprünge dieses Rezepts gehen auf die Invasion der Mauren zurück, denen wir auch die weit verbreitete Mandelkultur hier auf Mallorca verdanken. Am besten verwendet man dazu frische, geschälte Mandeln, einige Knoblauchzehen, Weißbrot, das man in Milch aufweicht, ein paar Tropfen Sherry-Essig und Olivenöl. Diese Suppe ist extrem erfrischend und wird normalerweise mit frischen Trauben serviert. Ein weiteres typisches Gazpacho-Rezept ist salmorejo cordobés aus altem Brot, reifen Tomaten, Eigelb und Olivenöl – eine dicke, orangefarbene und Mayonnaise-artige kalte Suppe, die auch als Sauce oder Dip verwendet werden kann.

Im Hochsommer ist eine gut zubereitete, durstlöschende Gazpacho durch nichts zu übertreffen. Wie ein altes spanisches Sprichwort schon besagt: De gazpacho no hay empacho – von Gazpacho kann man nie genug bekommen!



AJOBLANCO MALAGUEÑO

(Kalte Mandel- und ­Knoblauchsuppe)

Zutaten: für bis zu sechs

­Personen

180 g geschälte Mandeln

3 Knoblauchzehen

(geschält)

600 ml Milch

350 ml Wasser

150 ml OIivenöl

2 TL Sherry-Essig

50 g frisches Weißbrot

Gewürze

Die geschälten Mandeln und Knoblauchzehen in einen Topf mit dickem Boden geben, danach die Milch und das Wasser darüber gießen. Die Zutaten werden dann 30 bis 35 Minuten bei mäßiger Hitze gekocht, bis die Mandeln weich werden und somit gar sind. Das Weißbrot hinzufügen und weitere drei bis vier Minuten kochen. Anschließend vom Herd nehmen, alles in einen Mixer geben und gut pürieren.

Dann das Olivenöl einrühren, würzen und die Suppe durch ein feines Sieb passieren. Vor dem Servieren mindestens drei bis vier Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.