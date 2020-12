Kunst zwischen den Feiertagen: Diese Ausstellungen lohnen sich

Wer Inspiration und kreative Impulse für das neue Jahr sucht, liegt mit diesen Ausstellungen auf Mallorca richtig.



Es Baluard I: Poesie und Licht

Es Baluard II: Punkte und Steine

CaixaForum: Blitzlichtgewitter

Galería Roy: Neue Seherlebnisse

Casal Solleric: Dicke Leguane

Casal Balaguer: Spion und Maler

La Misericòrdia: 28 Frauen

Galerie L21: Ein großes Malbuch

Kaplan Projects: Gutes mit Gin

Erhellend ist dieser Tage ein Gang durch das Es Baluard in Palma: Die frisch eröffnete Ausstellung „La luz del fragmento" mit Werken des ibizenkischen Künstlerspräsentiert abstrakte Kunst mit Tiefgang, in der das Licht und die Farbe Weiß eine zentrale Rolle spielen. „Spleen de Teherán. Poesía en prosa" der menorquinischen Künstlerins zeigt das Ergebnis einer Künstlerresidenz im Iran – radikal intim und emotionalZwei weitere Ausstellungen gibt es im Es Baluard zu entdecken: „Acentos y diferencia" widmet sich(1948–2018), der Künstler von Poussin bis ­Cézanne studierte und so seine eigene Bildsprache entwickelte. Unbequem wird es bei „La Piedra" von: Die Künstlerin fokussiert unter anderem mit Fotografien und Tonaufnahmen das harte Leben von Frauen an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela.Dank der in Zusammenarbeit mit dementstandenen Schau „Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine" kann man im CaixaForum Palma derzeit wahrlich Stunden verbringen. Mit 232 Werken von 66 Künstlern gibt es eine Fülle an Fotografie und ­Bewegtbild zu erleben, die die Essenz der Städte und des ­urbanen Lebens von den 1920er-Jahren bis heute einfängt – inklusive der jüngsten Pandemie-ErfahrungenDie Ausstellung „... Metaphern ..." in der Galería Roy in Felanitx fordert Geist und Augen: Der Schweizer Künstlerüberträgt in seiner konstruktiv-konkreten Kunst komplexe Vorstellungen aus der modernen Physik auf die Leinwand. Die optischen Illusionen mit Bezug zur Geometrie des Raumfahrt-Zeitalters sollen das Sehvermögen schärfen und im Idealfall auch Lust auf die Wissenschaft machen.Im Casal Solleric in Palma gibt es stets viel zu entdecken. Aktuell beherbergt das Schaufenster „Box 27" in der Einkaufsstraße Passeig del Born „Fatty Lizards" von– ein Bestandteil eines Projektes, in dem sich derMallorquiner mit den ersten Darstellungen ausgestorbener Tiere beschäftigt. Noch bis 10. Januar zu sehen ist auch „Insult-Miracle" von: ein feuchtes Kunst-Labyrinth zum Thema menschlicher Speichel.Eine faszinierende Persönlichkeit können Besucher des Kulturzentrums Can Balaguer kennenlernen:arbeitete im Zweiten Weltkrieg als Top- Spion für den britischen Geheimdienst. Lithogra?en, Selbst­porträts und Mallorca-Landschaftsbilder zeugen vom Kurswechsel nach Kriegsende, als sich der gelernte Künstler auf der Insel niederließ, um sich wieder seiner harmloseren Leidenschaft zu widmen.Die Kuratorin Francisca Lladó hat die Kapelle der Mi­sericòrdia in Palma in einen Ausstellungsraum verwandelt, derdes 19. und 20. Jahrhunderts aus den Beständen des Insel­rats zeigt. Der rote Faden ist dabei die gemalte Frau und die malende Frau: Fünf der Bilder sind aus weiblicher Hand (Maria Weyler, Inés Flórez, Pilar ­Montaner, Clotilde P. Fibla und Elisabeth Ringer). Erst wieder ab 29.12. geöffnet.Alles so schön bunt hier: Die Galerie 21 lockt mit einem brandneuen Ausstellungsraum in Palma neben dem ehemaligen Schlachthof s'Escorxador. In der Eröffnungsschau werden die spielerisch-kindlichen Gemälde des ungarischen Künstlerszu den Protagonisten der neuen Säle. Die unter Sammlern heiß begehrten Werke mit den bunten Tierwesen entstehen durch impulsive Übertragung von Zeichnungen ins große Format.Darauf ein Prosit: Bis zum 15. Januar zeigt die Galerie ­Kaplan Projects in Palma die Ausstellung „Un gin-tonic por favor" zum gleichnamigen. 32 Künstler haben während des Lockdowns im Frühjahr Schwarz-Weiß-Zeichnungen eingereicht und zum Download für kreative Weiterverarbeitung ins Netz gestellt. Vor Ort gibt es die Originale zu sehen – der Erlös aus deren Verkauf geht ans balearische Rote Kreuz.

Achtung: Änderungen der Öffnungszeiten wegen Corona sind derzeit nicht auszuschließen, insbesondere bei den Galerien. Informieren Sie sich daher am Besten direkt vor dem Besuch auf den jeweiligen Webseiten.