Die Kaiser Chiefs kommen nach Mallorca

Die Rockband Kaiser Chiefs gibt im Rahmen des Mallorca Live Festivals am Donnerstag, 14. Mai ein Konzert auf der Insel. Zwei Tage später wird der US-amerikanische DJ Jeff Mills auftreten. Weitere bereits bekannte Highlights des Festivals sind die Pet Shop Boys, Crystal Fighters, Michael Kiwanuka, Miles Kane, Kate Tempest, Nathy Peluso, Temples, Ama Lou, Austra und Monarchy.

Die Kaiser Chiefs gündeten sich 2003 in Leeds aus der Garage-Rock-Band Parva. Mit dem zweiten Album "Yours Truly, Angry Mob" gelang ihr 2006 in Deutschland der Durchbruch. Die Single "Ruby" gelangte bis auf den elften Platz der deutschen Single-Charts.

Das Mallorca Live Festival wird am 3. März weitere Star-Auftritte für die Konzertreihe bekanntgeben. Das Festival findet im alten Aquapark von Calvià Antiguo am 14., 15. und 16. Mai statt. Der Eintritt kostet 75 Euro für zwei Tage und 90 Euro für drei Tage. Infos und Kartenverkauf über die Website des Veranstalters.