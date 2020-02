Paul Kalkbrenner spielt auf dem Origen Fest Mallorca

Das Electro-Festival Origen auf Mallorca hat sich einen deutschen Superstar der Szene geangelt. Wie der Veranstalter bekannt gab, tritt Paul Kalkbrenner als Headliner auf.

Das Origen Fest wird an vier verschiedenen Wochenenden auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret in Palma de Mallorca gefeiert. Los geht es am 7. Juni mit elrow. Paul Kalkbrenner ist am 12. Juli dran. Es folgen Konzerte mit noch unbekannten Headlinern am 15. August und 6. September.

Karten für alle vier Festivaltage gibt es hier ab 94 Euro. Das Kalkbrenner-Konzert gibt es ab 30 Euro.

Zu den größten Hits des Berliners zählen "Aaron", "Sky and Sand" und "Dockyard". 2015 belegte sein Album "7" den ersten Platz der deutschen Charts. /rp