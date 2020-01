Songwriter und Sänger Nick Lowe kommt nach Mallorca

"Cruel to be kind" oder "Half a boy, half a man" sind nur zwei von vielen Hits, mit denen der Brite Nick Lowe seit 1976 in der Pop-Welt bekannt geworden ist. Am 3. Juni gastiert der inzwischen 70-Jährige aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Auditori d'Alcúdia im Norden von Mallorca. Es ist das erste Mal, dass Lowe einen Auftritt auf der Insel hat.

Der Sänger und Songwriter unternimmt in Alcúdia einen Ritt durch seine Karriere, lediglich ausgerüstet mit einer Akustik-Gitarre. Neben Pop hat Lowe auch Soul, Country und New Age in seinem Repertoire. In den Charts schaffte es Lowe nie bis in die Top Ten, dennoch hat er durch seine 14 Studioalben, 23 Singles und sechs Best-of-Alben weltweit zahlreiche Fans. /jk