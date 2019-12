Pet Shop Boys kommen erstmals nach Mallorca

Die Pet Shop Boys kommen nach Mallorca. Das britische Pop-Duo wird Headliner sein bei Mallorca Live Festival 2020. Das haben am Mittwoch (18.12.) die Veranstalter angekündigt.

Der Auftritt von Neil Tennant und Chris Lowe am 16. Mai 2020 wird das erste Konzert von ihnen auf Mallorca sein. Auf der Insel vorbei schauen sie im Rahmen ihrer Tour "Dreamworld: The Greatest Hits Live" - es dürften also vor allem die Ohrwürmer der 80er Jahre zu hören sein. International bekannt geworden waren die Pet Shop Boys mit Hits wie "West End Girls", "It's a Sin" oder "Go West".

Am 15. und 16. Mai 2020 findet in Magaluf die inzwischen fünfte Ausgabe des Mallorca Live Festivals statt. Wie schon in den vergangenen Ausgaben liegt der Fokus auf Großbritannien.Das Mallorca Live Festival ist das größte Popmusik-Festival der Insel. /ff

