Diese Filme sollten Sie beim Evolution Film Fest nicht verpassen

Der Eröffnungsfilm

Deutschsprachige Filme

Traditionell findet die Eröffnungsgala des Festivals im Teatre Principal statt. Die Leinwand gehört am 23.10. um 20 Uhr Richard Wongs. Das Roadmovie um drei Männer auf dem Weg in ein auf Behinderte spezialisiertes Bordell ist ein Remake des belgischen Filmes „Hasta la vista" (Geoffrey Enthoven, 2011).Deutschsprachiges Kino ist im Vergleich zu vorherigen Ausgaben eher spärlich vertreten. Florian Gottschick, Empfänger des Evolutionary Awards 2015, schickt einen Schriftsteller und seine Freundin im Beziehungsdramanach Griechenland (26.10., 20.30 Uhr, CineCiutat).

Serien-Premiere

Autokino

Ein kompliziertes Verhältnis haben Mutter und Sohn im Kurzfilmder Schweizer Regisseurin Chanelle Eidenbenz (28.10., 21.30 Uhr, Kurzfilmblock 2, CineCiutat). Aus Österreich kommt der Filmvon Dinko Draganovic, in dem ein spielsüchtiger Vater seine Tochter bei einem Besuch im Spielsalon verliert (17.10., 16.30 Uhr, Kurzfilmblock 8, CineCiutat). Im Kinderfilmblock läuft Lydia Brunas(26.10., 15.30 Uhr, CineCiutat), in dem ein Mädchen in ihrem Alltag auf Schatzsuche geht.Natürlich kann man nirgendwo mehr auf Se­rien verzichten, auch nicht bei einem Filmfestival. Das Evolution bietet ein echtes Schmankerl: Am 25.10. werden die ersten ­beiden Folgen der Seriege­zeigt (18.30 Uhr, CineCiutat). Es ist das erste Mal, dass die Koproduktion von BBC und ZDFneo überhaupt zu sehen ist. Darin spielen Elen Rhys und Julian Looman ein britisch-­deutsches Ermittlerteam auf Mallorca Auch in diesem Jahr lädt das Festival nach Port Adriano zum Autokino. Im Nobelhafen laufen am 25.10. der Disneyfilm(20 Uhr) und der Tarantino-Film(22 Uhr). Ein ganz besonderes Event gibt es am 26.10. Um 19.30 Uhr läuft hier zum 50. Jubiläum– und zahlreiche Motorradfans werden dabei sein. Um 22 Uhr läuft die 80er-Komödie





Filme von der Insel

In diesem Jahr stammen 22 Filme von den ­Balearen. Die meisten sind Kurzfilme, etwa Guillem Mirós, der in knapp fünf Minuten zeigt, dass man das Thema der Vermüllung der Meere trotz aller Dramatik auch ironisch betrachten kann. Er ist als Vorfilm von Miguel Eeks Dokuzu sehen, die vom Friedhof in Palma handelt (27.10., 17.30 Uhr, CineCiutat). Einen ganzen Kurzfilmblock mit sieben Filmen von den Balearen gibt es am 26.10. um 16.30 Uhr im CineCiutat.

Praktisch bei jeder Ausgabe des Festivals war der Regisseur Toni Bestard mit einem Film dabei. In diesem Jahr steuert er mit Pullman den Abschlussfilm bei, der von zwei Kindern in Palmas heruntergekommen Pullman-Häuserblocks handelt. Der Abschlussfilm wird im ­Kongresszentrum gezeigt (29.10., 19.30 Uhr).



Spannende Menschen

In diesem Jahr sind einige hochinteressante ­Dokumentationen über Personen der Zeitgeschichte dabei. Asif Kapadia zeigt seine Oscar-prämierte Doku(24.10., 18.30 Uhr, CineCiutat, siehe S. 29).

Um 20 Uhr läuft am gleichen Tag an gleicher Stelle Nata Morenos Doku Ara Malikian: A Life Among Strings über die Lebensgeschichte des bekannten „Teufelsgeigers".

Die dänischen Regisseurinnen Lena Borch Hansen und Anna von Lowzow präsentieren am 26.10. ihre Doku Jørn Utzon: The Man & The Architect über den Erbauer der Oper von Sidney und langjährigen Mallorca-Residenten (18 Uhr, CineCiutat). Das Leben einer bislang fast unbekannten Bewohnerin Mallorcas wird in The Suitcase of Madame Colette (24.10., 17 Uhr, CineCiutat) erzählt. Eine französische Reporterin, die 1953 nach Sóller kam und die Pflanzen der Insel malte. Auch die Kurzfilme haben eine spannende Lebensgeschichte zu bieten: Rafael Nieto erzählt in Antonio Ramos Espejo, the Dawn of Cinema in China von einem Andalusier, der 1907 das erste Kino Chinas eröffnete 25.10., 19 Uhr, Kurzfilmblock 1, CineCiutat).

Die Wichtigsten Infos

Neben Filmvorführungen gibt es in diesem Jahr auch die vormittäglichen Gesprächsrunden Café con Cine im Rialto Living (25. und 29.10., jeweils 11–13 Uhr). Auch für Filmschaffende ist das Angebot groß: Auf dem Programm stehen etwa der Producer's Club, Workshops und eine Konferenz über Zugangsmöglichkeiten zu verschiedenen Filmmärkten. Infos zum Programm für Filmschaffende finden Sie unter www.evolutionfilmfestival.com

Tickets kosten sechs Euro für die Vorführungen im CineCiutat. Das Autokino und das Ticket für die Eröffnungsgala im Teatre Principal ­kosten je 10 Euro. Der Festivalpass ist für 99 Euro erhältlich. Karten können vorab online auf der Festival-Website oder während des Festivals an den Kassen des Teatre Principal und des ­CineCiutat erworben werden.