Wer auf Mallorca keinen Strand hat, feiert im Wasserbecken

Maria de la Salut hat keinen Strand, keine Berge, kein pulsierendes Nachtleben. Aber es gibt rostoll – so nennen die Mallorquiner die Stoppelfelder nach der Getreideernte. Das ungefähr war der Gedanke einiger Jugendlicher aus dem Dorf, die vor 25 Jahren das erste Rock'n'Rostoll-Festival auf einem Feld der Gemeinde veranstalteten.

Die Idee hat Bestand gehabt. Die Veranstalter arbeiten immer noch auf Freiwilligenbasis. Die Bürde der Organisation wird mit der Zeit an nachkommende Generationen weitergegeben. Über hundert Künstler haben im Laufe der Jahre auf dem Festival gespielt, darunter auch spanienweit bekannte Bands wie The Prussians, Beach Beach oder Mujeres.

Seit dem Jahr 2000 gibt es neben der Rock- auch eine Elektro-Bühne, die im Wasserbecken des Festivalgeländes aufgebaut wird und bis in die Morgenstunden ein besonderes Ambiente bietet.

Die diesjährige Ausgabe findet am Samstag (31.8.) ab 23 Uhr statt. Auf den Bühnen der Finca Son Perot stehen unter anderem die Bands Sexy Zebras (Madrid), Go Cactus, Trallery, Noiseast (alle aus Mallorca) sowie unter anderem DJs wie Rosana Nun, Manu Sánchez und Álex Losa