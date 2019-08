Konzert des Internationalen Musikfestivals von Pollença nach Palma verlegt

Das Konzert der Philharmonie aus London, das am Dienstag (27.8.) im Rahmen des 58. Internationalen Musikfestivals in Pollença hätte stattfinden sollen, wird in die Sala Magna des Auditoriums von Palma de Mallorca verlegt. Grund ist die vom spanischen Wetterdienst wegen Starkregens auf der ganzen Insel ausgerufene Warnstufe Orange, die von morgens um 6 Uhr bis Mitternacht gilt. Das Konzert hätte am Dienstagabend (27.8.) im Convent de Sant Domingo in Pollença stattfinden sollen.

Gute Nachrichten für alle, die für die Aufführung dort keine Karten mehr bekommen haben: Da im Auditorium in Palma de Mallorca mehr Zuschauer Platz haben, gibt es nun noch Eintrittskarten. Interessenten können sie im Convent de Sant Domingo oder im Auditorium erwerben.

Auch für einen Shuttlebus haben die Veranstalter gesorgt. Er wird die Zuschauer von Pollença nach Palma de Mallorca und wieder zurückbringen. Der Bus startet um 20.30 Uhr an der Plaça Monument-Vía Pollentia. Wer mitfahren möchte, wird gebeten, sich unter Tel. 971–534 011 anzumelden.

Das Festival de Pollença ist das älteste internationale Klassik- und Kulturfestival auf Mallorca. Das Klassikkonzert der Philharmonie aus London ist einer der Höhepunkte des Events. Unter anderem Dirigent Juanjo Mena und Javier Perianes am Piano bieten Stücke von Mozart und Beethoven dar. /sw

Mehr Informationen:

https://festivalpollenca.com/es/concierto/8/london-philharmonic-orchestra/