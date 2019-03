Biermesse an der Playa de Palma findet erneut statt

Im Bierkönig an der Playa de Palma findet am Wochenende vom 15. bis zum 17. März die zweite Craft-Biermesse kleiner Brauereien auf Mallorca statt.

Unter anderen können das hauseigene Craft-Bier, Forastera Craft Beer Mallorca aus Alaró oder Beer Lovers Mallorca aus Alcúdia probiert werden. Abends gibt es Live-Musik mit lokalen Bands.

Geöffnet ist am 15.3. ab 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. C/. Padre Bartolomé Salvá, 6, Playa de Palma.

