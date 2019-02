CineCiutat zeigt Erfolgsfilm "Roma" in Palma de Mallorca

Das ist mal ein echter Coup. Keine sieben Tage nach der Oscarverleihung bietet das CineCiutat die Möglichkeit, Alfonso Cuaróns Drama Roma (ab 1.3., tägl. 16.30/19 Uhr) in Palma de Mallorca auf der großen Leinwand zu sehen. Der Film, der beim größten Filmpreis der Welt am Sonntag (24.2.) die Auszeichnungen für beste Regie, beste Kamera und den besten fremdsprachigen Film einheimste, war bislang mit wenigen Ausnahmen nur auf Netflix zu sehen gewesen.

Der Schwarz-Weiß-Film erzählt aus dem Leben einer Haushälterin in einem Vorort der oberen Mittelschicht in Mexiko-Stadt der 70er-Jahre. Der Film basiert lose auf den Erfahrungen des Regisseurs in seiner Kindheit und thematisiert das Frohnleichnams-Massaker, bei dem Dutzende Studenten in Mexiko bei einem Angriff einer paramilitärischen Gruppe ermordet wurden. Als „einer der besten Filme aller Zeiten" bezeichnete die „Washington Post" die Gesellschaftsstudie.

Der Film soll zunächst eine Woche laufen. Sollte das Publikumsinteresse groß sein, sei aber eine Verlängerung möglich, hieß es. /pss