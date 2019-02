Mallorcas Jahrmarkt Fira del Ram öffnet am 28. Februar

Riesenrad, Fahrgeschäfte, Losbuden und Leckereien: Am Donnerstag (28.2.) ab 17 Uhr öffnet der jährlich in den Wochen vor Ostern stattfindende Jahrmarkt Fira del Ram in Son Fusteret in Palma de Mallorca seine Tore. Bis zum 28. April können sich Besucher an den rund 170 Buden und Fahrgeschäften vergnügen.

Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 17 bis 23 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 0 Uhr.

Besuchern, die mit dem Auto kommen, stehen auf dem Gelände zwei Parkplätze zur Verfügung. Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchte, kann mit der Linie 10 oder der Metro bis zur Haltestelle Son Fuster Vell fahren. /sw