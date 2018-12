Mallorca Live Festival deutet Jamiroquai als Headliner an

So kündigte das Mallorca Live Festival die Band auf ihrer Website an. Foto: Mallorca Live Festival

Die britische 90er-Jahre-Jazz-Funk-Band Jamiroquai ist der Headliner des kommenden Mallorca Live Festivals in Calvià am 10. und 11. Mai 2019. Darauf zumindest deutet die Website des Festivals hin, die am Mittwoch (19.12.) das Logo der Band gepostet hat. Auf Facebook wurde die Information von Kennern der Musikszene bestätigt.

Die Band um den Frontmann Jay Kay ist seit 1992 aktiv und wurde Mitt der 90er unter anderem durch Songs wie "Virtual Insanity" und "Canned Heat" bekannt. Das bislang letzte Album "Automaton" erschien 2017 nach siebenjähriger Schaffenspause.

Vor wenigen Wochen war auch der Auftritt der britischen Indiepopband Two Door Cinema Club bekannt gegeben worden. Neben den Headlinern sind bereits folgende Bands gebucht: die spanische Indie-Band Vetusta Morla, die mallorquinische Popband Lava Fizz, die spanische Folk-Punk-Band La M.O.D.A., der spanische DJ Coco, der britische Latino-Elektro-Musiker El Búho, die spanische Rockband Viva Suecia, die spanische Psychedelik-Band Los Estanques und die katalanische Rumba-Ska-Band La Pegatina. /pss