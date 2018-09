Alles rund um die Traube: Mallorca feiert den Wein in Binissalem

Mallorcas bekanntestes Weinfest, die Festa des Vermar, bietet noch bis zum 30. September ­etliche Höhepunkte: Am 22.9. findet um 12 Uhr die große Traubenschlacht neben dem Polideportivo im Camí del Pedaç statt. Was aus Spaß unter Schülern begann, ist über die Jahre hinweg zur Tradition geworden.

Im Anschluss daran geht's mit am Körper klebenden Traubenstücken und Rebenteilen zum Mittagessen auf den Dorfplatz. Dort wird bis in die Nacht in cremefarbenen Leinenhosen und Oberteilen gefeiert.

Auch am Sonntag (23.9.) geht's um 17.30 Uhr nochmal an oder genauer gesagt auf die Trauben. Der Teilnehmer, der durch das Treten mit den Füßen am meisten Saft herauspresst, gewinnt.

Am Freitag (28.9.) findet auf den langen, dekorierten Tischen im Ortskern das große gemeinsame Abendessen (sopar a la fresca) statt. Einen Tag später (29.9.) ziehen mit Krepppapier, Blumen und Reben geschmückte und durch Musik beschallte Umzugswagen durch den Ort. Zwischen 22 und 4 Uhr wird auf der Plaça de l'Església ausgiebig gefeiert.

