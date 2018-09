So vielseitig ist die Nit de l'art in Palma de Mallorca

Lesen Sie alles wichtige zur Nit de l'art in der Sonderbeilage der MZ. Foto: MZ

Zum mittlerweile 22. Mal laden Galerien und Museen in Palma de Mallorca am Samstag (22.9.) zur großen Kunstnacht Nit de l'art. Rund 20.000 Menschen werden erwartet. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit Freunden durch die Stadt zu ziehen und sich von der Vielfalt der Kunstszene berauschen zu lassen.

Die MZ hat in der aktuellen Printausgabe eine umfangreiche Beilage zusammengestellt, in der Sie alle wichtigen Informationen zur Nit de l'art finden. Sie finden die Ausgabe am Kiosk und unter kiosk.mallorcazeitung.es /pss