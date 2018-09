Der Mallorca-Flötist, der in Deutschland Karriere macht

Es ist ihm fast ein bisschen unangenehm, über seinen Werdegang zu sprechen, das merkt man Eduard Belmar am Telefon an. Der 26-jährige Flötist aus Palma druckst ein wenig herum, verliert kein Wort zu viel über seine veritablen beruflichen Leistungen und sagt dann auch noch, viel Glück gehabt zu haben. Eduard Belmar war mit 22 Jahren, als viele seiner Altersgenossen noch studierten oder gerade ihren ersten schlecht bezahlten Job annahmen, bereits Solo-Flötist bei der Badischen Staatskapelle in Karlsruhe. Jetzt, vier Jahre später, hat er dieselbe Stellung beim Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Am Sonntag (23.9.) darf Belmar in seiner Heimat aufspielen: Er ist als Solo-Flötist für ein Konzert der Balearen-Sinfoniker beim Festival Internacional Vila de Santanyí gebucht und wird das Konzert Nr. 2 für Flöte von Mozart interpretieren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kirche Sant Andreu an der Plaça Major. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist erwünscht.

Auf Mallorca, so gibt Belmar zu, war er seit seinem Weggang mit 18 Jahren nicht allzu oft. „Ich habe mich manchmal gewundert, dass ich nicht öfter eingeladen werde", sagt er. Seine Karriere startete Belmar im Konservatorium in Palma. Dort bekam er seit seinem achten Lebensjahr Flötenunterricht. Verliebt hat er sich in das Instrument, als er den Film „Titanic" sah – und vor allem das Lied „My Heart Will Go On" hörte. „Da gibt es so ein tolles Flötensolo", erzählt Belmar. Über Palma führte sein Weg später nach Barcelona, wo Belmar vom katalanischen Professor Vicens Prats unterrichtet wurde. Dann schrieb er sich für ein Vorspiel am französischen Nationalkonservatorium in Paris ein, wo Prats ebenfalls einen Lehrauftrag hatte – und gewann dort einen Studienplatz. In Frankreich absolvierte er den Bachelor, für den Master zog er anschließend nach Stuttgart um.

In Deutschland fühlt sich der Mallorquiner wohl. Was vielleicht auch daran liegt, dass seine Familie durchaus internationale Einschläge hat. Seine Großmutter ist Norwegerin. Sie verliebte sich einst im Urlaub auf Mallorca in einen Insulaner und blieb. „Und wenn man tief im Stammbaum kramt, dann treten da irgendwo auch Vorfahren aus Deutschland zutage", erzählt Belmar. Wen wundert's da, dass sein Bruder – ebenfalls Flötist – ebenfalls in Deutschland sein Glück versucht.

Belmar, der seit seinem zwölften Lebensjahr wusste, dass er professioneller Musiker werden wollte, ergatterte schon mit 22 eine unbefristete Stellung als Solo-Flötist in der Badischen Staatskapelle. Dafür musste er durch insgesamt sechs Vorspielrunden, bis er als Einziger übrigblieb. „Ich hatte damals überhaupt keine Erfahrung im Orchester", sagt Belmar. Neben seinem Engagement in Karlsruhe zog er sein Masterstudium durch und schrieb sich darüber hinaus noch bei verschiedenen Wettbewerben ein. 2015, ein Jahr nach seinem Start in Karlsruhe, belegte er beim ARD-Musikwettbewerb den dritten Platz. „Das ist schon ein kleiner Türöffner, nimmt dir aber trotzdem die Arbeit nicht ab."

Zwei Jahre später wurde das Frankfurter Opern- und Museumsorchester auf Belmar aufmerksam. Auch hier bot man ihm eine unbefristete Stelle an. Belmar überlegte nicht lange. Frankfurt als internationale Stadt lockte ihn, und das Ensemble genießt einen hervorragenden Ruf. Das Orchester hat eine 200-jährige Geschichte, das vielfältige Programm mit Sinfoniekonzerten und Opernproduktionen macht für Belmar den Reiz der Arbeit in Frankfurt aus. Gemeinsam mit seiner französischen Lebensgefährtin, Geigerin im Wiesbadener Sinfonieorchester, lebt er heute in Wiesbaden.

Auf Mallorca hat Belmar nicht viel Zeit für Familienbesuch. Drei Tage bleibt er auf der Insel, bevor es ihn nach China zu einem Musik-Wettbewerb zieht. Ruhelos, der Mann.