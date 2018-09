Schlemmen für den guten Zweck auf Mallorca

Den Gaumen erfreuen, Kultur genießen und gleichzeitig Gutes tun – auf dem Weingut Castell Miquel vor der Kulisse der Tramuntana-Berge auf Mallorca ist dies einmal mehr möglich. Am Samstag, 29. September, leitet Inhaber Michael Popp zugunsten der Natureheart Foundation for Kids eine ganz besondere Soirée ein.

Gastronomisch: Um die Vorspeise kümmert sich Sterneköchin Maca de Castro, um das Fischgericht der bekannte Caterer und TV-Koch Julio Garmendia, um das Fleischgericht der deutsche Top-Chef Marcel Reß und um den Dessert Víctor García vom Hotel Cap Rocat.

Musikalisch: Der renommierte Pianist David Gómez tritt mit seinem träumerischen Programm „1 Piano & 200 Velas" auf – mit einem Klavier und 200 Kerzen. In der Dämmerung entfalten die Klanglandschaften des charismatischen Musikers zum Schein der Wachslichter eine „magische, unvergessliche Atmosphäre im Geiste Frédéric Chopins", versprechen die Veranstalter.

„Zum musikalischen Wohlklang und den kulinarischen Kreationen kommen noch erlesene und prämierte Weine", so Popp. Die vielleicht wichtigste Zutat aber sind: gute Gespräche. Schließlich geht es an diesem Abend nicht nur um den eigenen Genuss, sondern in erster Linie darum, den Kleinsten zu helfen: Bereits 2,5 Millionen Euro haben Popp und seine Mitstreiter der „Natureheart Foundation for Kids" (ehemals: „Leon Heart Foundation") seit der Gründung 2007 bereits in soziales Engagement für und mit Kindern investiert und rund 30 Projekte in acht Ländern aufgezogen – vom Förderprojekt in Gelsenkirchen über die Waisenhilfe in Kirgisistan bis hin zu den Kinder-Umwelt-Workshops in Sa Canova auf Mallorca.

Zu den Erlösen aus den Eintrittsgeldern (75 Euro) kommen auch noch die aus den geplanten Versteigerungen hinzu. Geboten werden kann etwa für ein Diamanten-Collier von Haya Juwelier, ein Ring von Wellendorff sowie ein Bild der Galerie Ahoy.

Natureheart Foundation for Kids

Ansprechpartnerinnen für Anmeldungen:

Liane Klemm, E-Mail: klemm@natureheart-foundation.de

Tel.: 0049-9181 406 1289.

Auf Mallorca: Marta Blasco,

E-Mail: info@mallorca-bs.com,

Tel.: 637-84 47 42