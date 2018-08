Tabaluga-Stiftung versteigert Kunst für den guten Zweck

Die Veranstaltung findet am Donnerstag (23.8.) um 19.30 Uhr in Pollença statt. Foto: Tabaluga-Stiftung

Die Stiftung des Sängers Peter Maffay, Fundación Tabaluga, lässt am Donnerstag (23.8.) Kunstwerke vergangener Ausstellungen versteigern. Das eingenommene Geld fließt in die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Die Fundación Tabaluga organisiert in ihren Räumen in Pollença laufend Ausstellungen von Künstlern aus Mallorca und Deutschland. Alle ausstellenden Künstler spenden grundsätzlich eine ausgestellten Arbeiten an die Stiftung. Davon werden nun zwölf versteigert

Während der Versteigerung können die Teilnehmer auch die aktuelle Foto-Art-Ausstellung von Norbert Schäfer anschauen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Werke fließt ebenfalls teilweise in die Stiftungsarbeit.

Video: MZ-Besuch auf den Fincas von Peter Maffay auf Mallorca

Die Versteigerung findet statt am Donnerstag (23.8.) ab 19.30 Uhr im Stiftungshaus Pollença (C./ Medico Sureda 14) statt. Eine Wein-Degustation der Produktion aus den Weinbergen von Peter Maffay rundet die Veranstaltung ab. Die Organisatoren erbitten, die Teilnahme telefonisch zu bestätigen (Doris Sobkowiak, Tel.: +34 626 571 509). /tg