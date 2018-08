Galerie Dionís Bennàssar: In abstrusen Landschaften wie im Traum wandeln

Drei Jahre lang hat sich der mallorquinische Künstler Miquel Mesquida auf eine innere Reise begeben. Es sei, als sei er mit offenen Augen durch die Dunkelheit gelaufen, schreibt er in einem etwas schwülstigen Text zu seiner neuen Ausstellung „Somnambulejant" (Schlafwandelnd), die zurzeit in der Galerie Dionís Bennàssar in Pollença gezeigt wird. Dadurch habe er in diverse Parallelwelten eintauchen können, ohne ihnen mit einer klaren Haltung oder gar Vorurteilen zu begegnen.

Der aus Manacor stammende Maler ist auch unter deutschen Sammlern für seine collageartigen Arbeiten bekannt, die viele weiße Räume haben und in ihrer Mischung aus figurativen und abstrakten Elementen viel Platz für Interpretation bieten. Mesquida malt hauptsächlich für sich selbst, bietet dem Betrachter aber an, ihn auf der Reise zu begleiten, auf die er sich in seinen Gemälden begibt.

Auf dieser Reise begegnet man abstrusen Fabelwesen, manchmal mehr Mensch, mal mehr Tier, in unwirklichen Landschaften. Laut Mesquida erlaubt einem die Parasomnie, die Schlafstörung, sich selbst auf authentischere Art und Weise zu begegnen, ohne in Selbstgefälligkeit zu verfallen oder das Wohlwollen des Betrachters zu suchen. Und letztlich – so hofft Mesquida – das Leben selbst zu erkunden. Die Ausstellung ist bis zum 13.9. in der Galerie Dionís Bennàssar zu sehen.