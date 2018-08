Felanitx hat Mallorcas älteste Kunstnacht auf dem Dorf

In der gefühlt immer größer werdenden Anzahl an Kunstnächten in den Dörfern Mallorcas mag sie fast ein wenig untergehen – aber die Nitx del Art in Felanitx feiert an diesem Freitag (24.8.) ab 21 Uhr bereits seine 13. Ausgabe. Damit ist sie nach der Nit de l'art in Palma die langlebigste Kunstnacht der Insel. „In diesem Jahr wollen wir den Fokus vor allem auf junge Künstler legen", sagt Xisco Duarte vom Kulturressort der Gemeindeverwaltung. „Zudem ist die Nitx de l'art eine stilistisch sehr breit aufgestellte Kunstnacht."

Die zentralen Ausstellungen finden in der stadteigenen Casa de Cultura (Plaça Font de Santa Margalida, 3) statt. Im Saal Miquel Barceló präsentiert Marta Pujades, Gewinnerin der Preises der Stadt Palma 2016, ihre neue Ausstellung „The appearance of a dubious evidence". Im gleichen Haus gibt es die Finalisten des vierten Kunstwettbewerbs Felanitx zu sehen. Insgesamt 13 Künstler wurden aus über 80 Einsendungen ausgesucht, darunter bekannte Namen der Inselkunstszene wie Marcos Vidal oder Albert Pinya. Die Kunstnacht wird genutzt, um den Sieger des Wettbewerbs zu präsentieren. In einem dritten Saal gibt es eine Videoinstallation von Emea und Toni Obrador zu sehen.



Kunst beim Frisör

Wie bei jeder Kunstnacht kommt es vor allem darauf an, durch Felanitx zu spazieren, die offenen Galerien und Werkstätten zu besuchen. Über 40 Ausstellungsorte zeigen in diesem Jahr die Arbeiten von 130 Künstlern. Ein Großteil ist am und um den Carrer Major versammelt. Diese Galerien sind dann häufig improvisiert. So zeigt etwa Alona Vinç ihre Ausstellung „After Work" im Friseursalon Rubio's (C/. Major, 27). In den Lokalen liegt auch eine Karte für die Kunstnacht aus, damit man auch die etwas abgelegeneren Orte findet.

Und natürlich wird auch die Straße selbst zum Ort für Kunst. Ein Highlight düfte die Licht- und Videoinstallation von INTRVL im Carrer Sol sein. Daneben gibt es an verschiedenen Orten im Dorf Konzerte von Bands von der Insel. Wie bei jeder Kunstnacht in einem mallorquinischen Dorf ist es übrigens ratsam, früh anzukommen, zumindest wenn man mit dem Auto kommt. 2017 etwa besuchten 20.000 Menschen die Nitx de l'art.