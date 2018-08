Die Big Band der Bundeswehr spielt in Port Adriano auf Mallorca

Die Big Band der Bundeswehr wird im September mehrere Konzerte auf Mallorca geben. Im Tourplan der Band sind die Daten vom 24. bis 29.9. für den Aufenthalt auf der Insel geblockt. Einer der Auftritte ist als Benifizkonzert am 28.9. im Port Adriano geplant, wie das deutsche Konsulat in Palma de Mallorca am Donnerstag (16.8.) informiert.

Weitere Auftritte seien in Planung. Informationen dazu gebe die Band in Kürze auf der offiziellen Website bekannt. Mallorca ist nicht der einzige Auslandsauftritt der diesjährigen Tournee. Bereits im Februar trat die Big Band in Südkorea auf. /tg