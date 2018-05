Jane's Walk 2018: Palma außerhalb der Altstadt erkunden

Die Menschen, die in einer Stadt wohnen, sind die, die sie am besten kennen. Keine sonderlich kontroverse Aussage, aber seit über zehn Jahren ein Grundsatz der weltweiten Jane's Walk, bei denen eben jene Bewohner Interessierte durch die Straßen ihrer Viertel und Städte führen. Zum dritten Mal findet an diesem Wochenende (4.–6.5.) auch eine Ausgabe in Palma statt. Benannt sind die Führungen nach der US-amerikanischen Stadt- und Architekturkritikerin Jane Jacobs.

In diesem Jahr sind 14 Touren zusammengekommen. „Wir haben das Angebot dezentralisiert", sagt María Gómez, die Jane's Walk aus Kanada mit auf die Insel brachte. „Gab es im ersten Jahr nur zwei Routen, die außerhalb der Altstadt stattfanden, sind es in dieser Ausgabe zehn von vierzehn." In diesem Jahr werden folgende Spaziergänge angeboten:



Freitag, 4.5.

17 Uhr, Treffpunkt C/. Sant Miquel auf der Höhe Plaça de l'Olivar. Straßenmusik mit Selma Montana & The Show Runner. Die Musiker führen durch Palma, erklären, wo man am besten musizieren kann, welche Auflagen zu erfüllen sind und werden zudem ein paar Songs spielen. Auf Spanisch.

Tour 2: 18 Uhr, Treffpunkt S'Escorxador, vor der Bibliothek J.M. Llompart. Fahrradroute vom Escorxador bis zum Museum

Es Baluard. Erläuterungen über das Radsystem in Palma. Auf Katalanisch.

Tour 3: 18.30 Uhr, Treffpunkt

Carrer Passatemps, Son Sardina. Die Route führt durch die traditionellen und ehemaligen Geschäfte der Vorstadt im Norden Palmas. Auf Katalanisch.

Tour 4: 19 Uhr, Treffpunkt vor der Bar Plata im C/. Argenteria. Humoristische Führung durch die ehemalige Juweliersstraße, die nun von Souvenirshops dominiert wird. Auf Englisch, Französisch, Spanisch und Katalanisch.



Samstag, 5.5.

10 Uhr, Treffpunkt auf der Plaça Paris. Die Straßen der Schande. Welche Orte in Palma immer noch nach Schergen der Franco-Diktatur benannt sind. Auf Katalanisch.

Tour 6: 11 Uhr, Treffpunkt Brunnen auf der Rambla. Palma und das Olivenöl. Zweiter Teil der erfolgreichen Route vom vergangenen Jahr mit neuen Orten und Geschichten. Auf Spanisch.

Tour 7: 11 Uhr, Treffpunkt C/. Fàbrica, Ecke Av. Argentina. Spaziergang durch Santa Catalina mit alteingesessenen Bewohnern des In-Viertels. Auf Katalanisch.

Tour 8: 11 Uhr, Treffpunkt Plaça del Minims. Spaziergang durch das ehemalige Arbeiterviertel

La Soledat mit einem Historiker. Auf Katalanisch.

Tour 9: 12.30 Uhr, Treffpunkt

C/. 31 de Desembre, 29. Feministische Street Art im Viertel Santa Pagesa. Auf Katalanisch.

Tour 10: 17.30 Uhr, Treffpunkt vor dem Casal Solleric. Ausgehend von der aktuellen Ausstellung „Funàmbuls" im Casal Solleric lädt Jordi Pallarès ein, durch die Stadt zu gehen und das Beobachten zu lernen. Auf Katalanisch.

Tour 11: 19 Uhr, Treffpunkt am Eingang des Museums Es Baluard. Ein Spaziergang, auf dem die Geschichte der Piraten in Palma erklärt wird. Auf Spanisch und Katalanisch.



Sonntag, 6.5.

11.30 Uhr, Treffpunkt Plaça de les Columnes. Der Nachbarschaftsverband Flipau amb Pere Garau lädt dazu ein, die eher unbekannten Ecken von Palmas Einwandererviertel kennenzulernen. Auf Spanisch, Katalanisch und Arabisch.

Tour 13: 11.30 Uhr, Treffpunkt Plaça del Progrès. Straßenkunst-Rundgang durch Palmas In-Viertel Santa Catalina. Auf Katalanisch.

Tour 14: 17.30 Uhr, Treffpunkt am alten Gefängnis von Palma am Spielplatz im C/. Rector Antoni Ferrer. Anwohner erzählen, wie es sich in einem Viertel mit Gefängnis lebte, was die Schließung für die Nachbarschaft bedeutete und was nun mit dem Gelände geschehen soll. Auf Katalanisch.

Alle Touren beim Jane's Walk sind kostenlos und dauern im Durchschnitt eine bis zwei Stunden. Alle weiteren Informationen, auch über eventuelle Änderungen unter janeswalkpalma.wordpress.com