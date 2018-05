Bei welcher Weinprobe heben Sie das Glas?

Zum Wohl: Ausgeschenkt wird in Sa Possessió, der Misericòrdia und im Kloster Sant Francesc. Foto: B. Ramon

Nach der großen und beliebten Weinmesse in Pollença Ende April folgt nun am Samstag (5.5.) mit der EnvinArte der nächste Wein-Event. Ein Wochenende später (11. und 12.5.) folgen dann zwei weitere Veranstaltungen: die Nit del Vi und das Weinfest der Wine Days der D.O. Binissalem als Startschuss für die darauf folgenden weiteren acht Tage mit vollem weinseligem Programm. Über die Details der Wine Days berichten wir dann in der kommenden Ausgabe.



EnvinArte

Die Weinhandlungen La Vinoteca (La Magia del Bodeguero), Catavinos (Fevi) und Vinàmica (Showroom Vinàmica) haben es vorgemacht, nun hat sich auch die Vertriebsfirma Redivins eine eigene Veranstaltung zugelegt: die EnvinArte in der Eventfinca Sa Possessió bei Palma am Samstag (5.5.) von 12.30 bis 20.30 Uhr. Wie bei den anderen Events auch beschränkt man sich bei der EnvinArte nicht nur auf neun mallorquinische Weingüter, sondern präsentiert auch Weine von circa 30 weiteren Bodegas vom Festland, aus Frankreich, Italien und Neuseeland.

Das Besondere: Alle Weine sind biologisch oder gar biodynamisch ausgebaut. Vor dem offiziellen Beginn der Weinmesse gibt es eine Podiumsdiskussion mit einigen Winzern, bei der man sich dem Thema widmet. Mit dabei sind auch Restaurants, die sich auf Slow Food, Vegetarisches und Bioprodukte spezialisiert haben und Speisen à 5 Euro anbieten (Es Viu, Variat, Plaer Natural). Der Eintritt beträgt 20 Euro. Sa Possessió, Gremi Velluters, 14, Gewerbegebiet Son Rossinyol, Palma. Facebook: Redivins



Nit del Vi

Schon lange etabliert ist die Nacht des Weines (Nit del Vi). Veranstaltet wird sie von der Vereinigung der Kleinen Kellereien (Petits Cellers), der mittlerweile 39 Bodegas angeschlossen sind, die jeweils gar nicht so klein sind, wie der Name vermuten lässt. Das gemeinsame Motto: Qualität geht vor Quantität. „Gemeinsam stellen wir immerhin rund 60 Prozent der gesamten Weinproduktion der Insel", sagt Guillem Vicens, der im ­vergangenen Jahr den Vorsitz von Andreu Oliver (Bodega Can Majoral) übernahm. Der studierte Geograf und als Lehrer tätige Vicens war einige Jahre lang selbst Winzer (Bodega Divins). Mit ihm hat die Vereinigung einen Kenner der Materie gewonnen, der gleichzeitig neutral ist, weil er keiner Bodega angehört.

Für die Nit del Vi, die am Freitag kommender Woche (11.5.) von 18 bis 22 Uhr im Innenhof des Kulturzentrums Misericòrdia veranstaltet wird, zahlt man 15 Euro Eintritt, 5 Euro davon werden auf den Weinkauf angerechnet. Dafür kann man etwa 190 Weine verkosten. Für die nötige Grundlage sorgen Snacks, die von Mitarbeitern der Stiftung Vicente Ferrer verkauft werden. Der gesamte Erlös des Abends geht diesmal an diese Stiftung, die sich vor allem in Indien für notleidende Kinder und Frauen und Umweltprojekte einsetzt (www.fundacionvicenteferrer.org).

Musikalisch sorgt eine Liveband für jazzige Klänge. Zudem wird bei einem kleinen Festakt eine Persönlichkeit oder Organisation geehrt, die sich für den Wein auf Mallorca besonders verdient gemacht hat. www.winesofmallorca.org



Wine Days

Absurder Zufall oder fehlende Absprachen? Fakt ist, die fünften Wine Days der D.O. Binissalem veranstalten diesmal die Opening Night ihres Festivals mit zehn Bodegas nur einen Tag später am Samstag (12.5., 18 bis 22.30 Uhr). Und zwar ebenfalls in Palma im Hof des Klosters Sant Francesc.

Wer da nicht mit wem gesprochen hat, ist unklar. Beide Veranstaltungen sind hinter den Kulissen schon lange konzipiert und terminiert worden. Es gibt sogar einige Bodegas, die sowohl bei der Petits-Cellers-Vereinigung Mitglied sind als auch in der D.O. Binissalem. Fakt ist, dass die Wine Days auch die vorigen vier Male jeweils am zweiten Mai-Wochenende begonnen haben, die Nit del Vi hingegen keinen festen Termin hat. Im vergangenen Jahr beispielsweise fand sie am 2. Juni statt ?

Weinfreunde sollten sich keine der Veranstaltungen entgehen lassen. Bislang fanden die Eröffnungs- und Abschlussfeste der Wine Days immer in einem Dorf der Region statt (Binissalem, Santa Maria del Camí, Sencelles, Santa Eugènia), nun will man sich in der Hauptstadt präsentieren. Drei Weinproben à 5 cl kosten 5 Euro, pro extra Glas (12 cl) zahlt man 2 Euro.

Gleich vier renommierte Köche und ein Patissier werden zudem antreten, um mit ihren Tapas (à 3 Euro) kulinarische Highlights zu setzen: Miquel Calent (Ca'n Calent/Cuit), Maria Salinas (Restaurant Maria Salinas), José Cortes (Diablito), TaPalma-Gewinner Rodrigo Vallejo (Shamrock) und Maties Miralles (Patissier). Ein Duo sorgt für die musikalische Untermalung der Veranstaltung.

Die Wine Days warten dann bis zum 20. Mai mit einem abwechslungsreichen Programm in den Mitglieder-Dörfern auf: Ausflüge, Besuche, Konzerte, Vorträge, Verkostungen, Essen – natürlich immer mit dem Wein im Fokus. Highlights sind eine Ballonfahrt, ein 10-km-Nordic-Walking Event, die Touren mit dem sogenannten Wine Express, die Tapas-Route in Binissalem (17.5.) sowie ein Tomeu-Penya-Konzert in Sencelles (19.5.). Komplettes Programm (auch auf Deutsch): www.winedays-mallorca.com