Von Arenal bis Dorfhotel: Llucmajor wirbt mit neuer Tourismus-Website

Rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison hat die Gemeinde Llucmajor ihren Online-Auftritt erneuert. Die Großgemeinde auf Mallorca wirbt mit einer neuen Internetseite für sich.

Die Website richtet sich an Urluaber und steht in vier Sprachen zur Verfügung: deutsch, englisch, spanisch und katalanisch. Unter dem Reiter Hotels sind die Schlafmöglichkeiten der Gemeinde aufgelistet. "Wir haben im Dorf fünf Hotels, die das ganze Jahr geöffnet haben", so die Gemeinderätin für Tourismus, Lucía Escribano.

Zudem schlägt die Internetseite zahlreiche Aktivitäten vor. So gibt es einen Veranstaltungskalender, Routen für Fahrradtouren oder Ideen für die Nebensaison.

Die neue Website finden Sie hier. /rp