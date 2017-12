Der bei Mallorca -Touristen beliebte Sóller -Zug hat seine Verbindung von Palma de Mallorca nach Sóller am Montag (4.12.) vorübergehend eingestellt. Grund dafür sind wie in jedem Winter Bauarbeiten auf der Strecke. Dieses Mal soll der Tunnel ausgebessert werden, der die Serra d'Alfàbia durchquert. Auf einem Abschnitt von 300 Metern werden hier alte Schienen durch neue ersetzt, die wetterbeständiger sind und direkt auf einem Betonfundament angebracht werden.

Auch die jährlichen Instandhaltungsarbeiten an den Motoren des Roten Blitzes, wie der Zug auch genannt wird, stehen an. Die antiken Maschinen aus dem Jahr 1929 werden generalüberholt, um so die Sicherheit der Fahrgäste während der Sommermonate zu gewährleisten.

Ab Februar wird der Zug dann wieder Tausende Touristen von der Balearen-Hauptstadt in das Tramuntana-Städtchen bringen. Bis dahin deckt die Buslinie 211 die Route ab. /somo