Kostenlose Führungen auf Tramuntana-Finca Ternelles geplant

Das Tramuntana -Landgut Ternelles mit seiner Felsenburg kann ab Dezember besucht werden. Nach einer Einigung mit den Besitzern werde man kostenlose Führungen auf der Finca im Gemeindegebiet Pollença im Nordosten von Mallorca anbieten, teilt die Naturstiftung FVSM.

Die Führungen sollen in Gruppen von maximal 20 Personen pro Tag stattfinden, und zwar in Begleitung eines Biologen und eines Pädagogen der Stiftung, die Flora und Fauna des geschützten Gebiets erklären. Die Naturschätze sollen auch in einem Flyer erklärt werden. Die Besucher erhielten zudem Ferngläser, um unter anderem die seltenen Mönchsgeier zu beobachten, die hier oben brüten. Auf der Finca, die der Bankersfamilie March gehört, steht außerdem das Castell del Rei, eine von drei Felsenburgen auf Mallorca, das allerdings stark zerfallen ist.

Das Besuchsmodell ermögliche es Interessierten, die Naturschätze zu bestaunen, stelle aber gleichzeitig den Schutz des Landguts sicher, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung vom Freitag (13.10.). Die Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània hat sich vor allem mit dem Schutz der Mönchsgeier einen Namen gemacht.

Die Teilnahme kann auf der Website der Stiftung beantragt werden - dafür wird die Adresse www.visitasguiadasternelles.com eingerichtet. Dieses Reservierungssystem werde das bisherige über die Website der Gemeinde Pollença ersetzen. Bis November sei dieses jedoch weiterhin in Betrieb.