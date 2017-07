Palma de Mallorca erkunden: Stadt erneuert Touristen-Info

Touristen-Info am Bahnhof in Palma de Mallorca. Foto: Stadt Palma de Mallorca

Die Tourismus -Stiftung von Palma de Mallorca erneuert die Büros der Touristen-Info. Der Betrieb der Stellen wird derzeit neu ausgeschrieben, zu den bislang vier Büros im Stadtgebiet kommt ein weiteres im Hafen von Palma de Mallorca hinzu, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag (14.7.) heißt.

Interessenten an der Konzession können sich nun bis 21. August bewerben, anschließend läuft das Auswahlverfahren für den vierjährigen Betrieb, der um zwei weitere Jahre verlängert werden kann. Die Büros befinden sich am Parc de les Estaciones gegenüber der Plaça d'Espanya, im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale, in der Casa del Mapa in der Nähe des Rathausplatzes sowie erstmals auch am Kreuzfahrt-Terminal im Hafen. Hinzu kommen zwei mobile Touristen-Infos die bei Bedarf im Parc de la Mar und im Rathaus aufgestellt werden.

Mallorca-Touristen müssen in den Büros auf Katalanisch, Spanisch, Englisch und Deutsch informiert werden, die Stadt wünscht sich darüber hinaus Französisch-, Italienisch- und Russisch-Kenntnisse.

