To Chef-Gewinner Marcel Reß eröffnet Restaurant in Inca

Mallorca erhält ein neues viel versprechendes Restaurant: Der Deutsch-Mallorquiner Marcel Reß, der in der spanischen TV-Sendung Top Chef zum "besten Profikoch Spaniens" gekürt wurde, eröffnet in Incas Fàbrica Ramis sein Restaurant unter dem Namen Sa Fàbrica.

Der 1988 in Mellrichstadt (Bayern) geborene Mallorca-Resident arbeitete drei Jahre lang in der Küche des Simply Fosh in Palma und gab später Kochkurse in der Villa Vesco in Santa Maria. Nun will er sich seiner Leidenschaft in einem eigenen Projekt widmen. Dabei will er keine abgehobene Küche präsentieren, sondern mit einem einfachen Menü für 15 Euro gehobene Küche anbieten, die für jedermann erschwinglich sei. Eine offene Küche soll es den Gästen ermöglichen, dem Koch bei der Arbeit zuzuschauen.

Hintergrund: Interview mit Marcel Reß

Als Zutaten will Reß, der seinen Nachnamen selbst auf Spanisch "Ress" schreibt, auch Bio-Kräuter, Obst und Gemüse benutzen, die im Patio des Veranstaltungszentrums Fàbrica Ramis wachsen. Für die Zukunft plane er Livekonzerte und andere Veranstaltungen. /tg